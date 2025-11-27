Πράγματα που (ίσως) να μη χρησιμοποιήσεις ποτέ στο φοιτητικό σου σπίτι

Μερικά αντικείμενα και έπιπλα που πιθανότατα δεν θα σου χρειαστούν στη φοιτητική σου ζωή και απλώς θα σου πάρουν χώρο στο σπίτι.

Με την επαναλειτουργία των πανεπιστημίων και τον ενθουσιασμό της μετακόμισης, πολλοί νέοι φοιτητές έχουν αρχίσει να οργανώνουν και να διακοσμούν το νέο τους σπίτι. Όμως, μέσα σε όλον αυτόν τον ενθουσιασμό, συχνά αγοράζουμε πράγματα που τελικά αποδεικνύονται εντελώς άχρηστα στην καθημερινότητά μας.

Δες παρακάτω μερικά αντικείμενα που μπορείς άνετα να μην αγοράσεις εξαρχής:

1. Γραφείο

Στο παιδικό δωμάτιο είχες πάντα το γραφείο ως «χώρο μελέτης». Στη φοιτητική ζωή, όμως, θα διαπιστώσεις ότι τις περισσότερες φορές δεν θα το χρησιμοποιήσεις.

Συνήθως το διάβασμα γίνεται στο κρεβάτι, στον καναπέ, στο τραπέζι της κουζίνας ή ακόμα καλύτερα… στη βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο της σχολής σου.

Έτσι, το γραφείο καταλήγει απλώς να πιάνει χώρο και να λειτουργεί περισσότερο ως διακοσμητικό ράφι για βιβλία και χαρτιά.

2. Τηλεόραση

Αν δεν είσαι gamer ή δεν χρειάζεσαι μεγάλη οθόνη για κονσόλα, πιθανότατα δεν θα τη χρησιμοποιήσεις.

Στην καθημερινότητα του φοιτητή, το λάπτοπ καλύπτει τα πάντα: ταινίες, σειρές, μουσική, ειδήσεις, σημειώσεις, μαθήματα.

Αντί λοιπόν για τηλεόραση, επένδυσε σε ένα καλό, σύγχρονο λάπτοπ που θα σου προσφέρει πραγματική ευκολία.

3. Σιδερώστρα

Ναι, ακούγεται «πρακτικό» να έχεις σιδερώστρα, αλλά στην πραγματικότητα οι περισσότεροι φοιτητές σιδερώνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και συνήθως… τελευταία στιγμή.

Τα ρούχα θα καταλήξουν πολλές φορές καθαρά αλλά ασιδέρωτα στην ντουλάπα και η σιδερώστρα θα μένει ανεχρησιμοποίητη να πιάνει χώρο.

Εξαίρεση: αν έρχεται συχνά η μαμά για επίσκεψη. Τότε εκείνη θα τη χρησιμοποιήσει, όχι εσύ.

4. Πολύ μεγάλα σερβίτσια

Το να πάρεις σερβίτσιο για… 12 άτομα μπορεί να φαίνεται πρακτικό «για όταν θα έρθουν φίλοι».

Στην πραγματικότητα, στο μεγαλύτερο κομμάτι της φοιτητικής ζωής θα τρως μόνος/η ή με 1-2 άτομα.

Ένα μικρό σετ με 2-4 πιάτα, ποτήρια και κούπες είναι υπέρ αρκετό. Το πολύ σερβίτσιο θα γεμίζει ντουλάπια και θα πλένεις πράγματα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ.

5. Μπλέντερ, μίξερ ή επαγγελματικές συσκευές κουζίνας

Το καταλαβαίνουμε — η ιδέα του να φτιάχνεις smoothies, pancakes και brunch στο σπίτι ακούγεται πολύ ωραία.

Στην πράξη;

Οι περισσότεροι φοιτητές επιβιώνουν με καφέ, τοστ και μακαρόνια. Τα υπόλοιπα θα έρθουν όταν έχεις χρόνο (και υπομονή να πλύνεις και τα σκεύη…).

Αν χρειαστείς κάτι τέτοιο, το αγοράζεις μετά. Μην γεμίζεις την κουζίνα από τώρα.

6. Πλήρη σετ καθαρισμού

Σκούπα, φαράσι και ένα καλό καθαριστικό αρκούν για αρχή.

Δεν χρειάζεται να αγοράσεις 10 διαφορετικά απορρυπαντικά, ειδικές σφουγγαρίστρες, παρκετίνες, αρωματικά και εργαλεία που ίσως δεν χρησιμοποιήσεις ποτέ.

Σταδιακά θα δεις τι χρειάζεσαι πραγματικά.

7. Πολυθρόνες / oversized καρέκλες

Από αισθητικής άποψης είναι τέλειες.

Από πρακτικής άποψης… απλώς πιάνουν τεράστιο χώρο.

Επειδή τα περισσότερα φοιτητικά σπίτια είναι μικρά, προτίμησε πτυσσόμενες καρέκλες, που τις ανοίγεις όταν έχεις παρέα και τις αποθηκεύεις όταν δεν τις χρειάζεσαι.

8. Ταπετσαρίες ή βαριές κουρτίνες

Ναι, είναι όμορφες, αλλά δύσκολα τοποθετούνται, δύσκολα αφαιρούνται και δύσκολα καθαρίζονται.

Επίσης, αν το σπίτι είναι ενοικιαζόμενο, μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην επιτρέψει αλλαγές.

Προτίμησε ανάλαφρες κουρτίνες και διακοσμητικά υφάσματα που κρεμιούνται εύκολα.

9. Πολλά διακοσμητικά

Οι πρώτες μέρες στο νέο χώρο δημιουργούν ενθουσιασμό και θέλεις να τα αγοράσεις όλα: κάδρα, κορνίζες, μικρά αγαλματάκια, κεριά, φωτάκια…

Όμως αν το παρακάνεις, το δωμάτιο γεμίζει, δεν αναπνέει και κουράζει.

Tip: αγόρασε ρεύματα διακόσμησης σταδιακά, όχι όλα μαζί. Δες πρώτα τι ταιριάζει στον χώρο σου.