Φοιτητής και εξεταστική; Που να αράξεις με βιβλίο ή laptop για να διαβάσεις

Αν είσαι φοιτητής στην Πάτρα, ξέρεις ότι η πόλη δεν προσφέρει μόνο νυχτερινή ζωή και φοιτητικά vibes.

Έχει κάτι που αγαπάμε όλοι: καφέ όπου μπορείς να διαβάσεις άνετα για την εξεταστική σου.

Αν είσαι τύπος που αγαπά το διάβασμα, τον καφέ και τις λίγες ώρες ησυχίας μέσα στη μέρα, τότε η Πάτρα είναι ο παράδεισος σου. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί μια τάση: καφέ που λειτουργούν σαν διαβαστήρια/αραγματάδικα. Ειδικά γύρω από την εξεταστική, οι φοιτητές κατακλύζουν τα μαγαζιά, και οι ιδιοκτήτες φαίνεται να στηρίζουν αυτή τη φάση.

Γιατί η Πάτρα είναι ιδανική

Η πόλη διαθέτει πολλά καφέ με άνετους καναπέδες, Wi-Fi και ήσυχο περιβάλλον, ιδανικά για διάβασμα ή για να δουλέψεις με laptop. Και το καλύτερο; Οι τιμές είναι εξαιρετικά φιλικές για φοιτητικό πορτοφόλι – πολλές φορές ένας καφές κοστίζει μόλις 2,5 €!

Tip για εξεταστική

Αναζήτησε μαγαζιά κοντά στο κέντρο ή στις σχολές σου – συνήθως είναι πιο ήσυχα και έχουν εύκολη πρόσβαση.

Προτίμησε ώρες εκτός αιχμής για να έχεις πραγματική ησυχία.

Φρόντισε να έχεις μαζί laptop, βιβλίο και νερό – τα πιο πολλά καφέ στηρίζουν τους “διαβαστερούς” με παροχές και θρανία.

Το vibe της πόλης

Μπορεί η Πάτρα να μην είναι πάντα στην κορυφή για νυχτερινή διασκέδαση σε σχέση με Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, αλλά στα καφέ για διάβασμα κερδίζει με το παραπάνω. Είναι ιδανική για να συνδυάσεις φοιτητική ζωή και σπουδές, χωρίς να θυσιάζεις την άνεση ή τον καφέ σου.

Στην εξεταστική λοιπόν, ξεκίνα νωρίς, διάλεξε το σωστό καφέ και άφησε τη συγκέντρωση να ρέει. Η Πάτρα έχει ό,τι χρειάζεσαι για να διαβάσεις με στυλ!