Ο χάρτης της Πανεπιστημιούπολης Πατρών σε Ρίο και Κουκούλι

Οι πρώτες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Πατρών ήταν ένα συγκρότημα 20 μικρών ισόγειων προκατασκευασμένων κτιρίων, επιφανείας 390 τ.μ. το καθένα, στο ΝΔ τμήμα του οικοπέδου, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1984.

Από το 1972 έως το 1975 ανεγέρθησαν τα δύο πρώτα κτίρια συμβατικής κατασκευής που είναι γνωστά με το χαρακτηρισμό Α και Β αντίστοιχα.

Ο χάρτης της Πανεπιστημιούπολης της Πάτρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Χάρτης σημείων προσβασιμότητας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας είναι διαθέσιμος εδώ.

Σήμερα, τα σημαντικότερα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα ακόλουθα:

Κτίριο Διοίκησης (Κτίριο Α)

Κτίριο Β

Συγκρότημα Αμφιθεάτρων της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΘΕ)

Συγκρότημα Αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΠ)

Κτίριο Τμήματος Φυσικής

Κτίρια Τμήματος Χημείας (Βόρειο & Νότιο)

Κτίριο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Κτίριο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κτίριο Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Κτίριο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Κτίριο Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Κτίριο Τμήματος Βιολογίας

Κτίριο Τμήματος Γεωλογίας

Κτίριο Τμήματος Μαθηματικών

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής

Κτιριακό συγκρότημα Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος της Ιατρικής

Συγκρότημα Προκατασκευασμένων Κτιρίων

Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Κτίριο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου

Κτίριο Τμήματος Φαρμακευτικής

Κτίριο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Κτίριο Αμφιθεάτρων Ιατρικής και Βιβλιοθήκης

Κτίριο σεισμικής τράπεζας

Συγκρότημα κτιρίων ΠΑΜ

Αίθουσες διδασκαλίας ΠΑΜ

Λοιπές εγκαταστάσεις

Φοιτητική Εστία

Αθλητικές εγκαταστάσεις – Κλειστό Γυμναστήριο

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Βοτανικό Μουσείο Τμήματος Βιολογίας

Ζωολογικό Μουσείο Τμήματος Βιολογίας

Βοτανικός κήπος

Εκκρεμές του Φουκώ

Ραδιοφωνικός Σταθμός “UPfm”

Θεατράκι

Συγκρότημα Προτύπων Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών “Ε. Παπανούτσος”

Βρεφονηπιακός σταθμός (Προκατασκευασμένα)

Δημοτικό σχολείο Κάτω Καστριτσίου

Γυμνάσιο Κάτω Καστριτσίου

Λύκειο Κάτω Καστριτσίου

Πανεπιστημιακός Ιερός Ναός Τριών Ιεραρχών

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Κλινική Λογοθεραπείας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί εγκαταστάσεις και σε Κουκούλι (Πάτρα)

Χάρτης με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι (Πάτρα) είναι διαθέσιμος εδώ.