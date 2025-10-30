Λιμάνι με «ψυχή»: Ο ΟΛΠΑ ως πρότυπο σύγχρονης, βιώσιμης επιχειρηματικότητας

Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος και το νέο πρόσωπο του δημόσιου επιχειρείν
Σε μια εποχή που η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της και να αποδείξει ότι μπορεί να συνυπάρξει με τη διαφάνεια, την κοινωνική υπευθυνότητα και την καινοτομία, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας φιλοσοφίας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, εκπροσωπεί μια γενιά στελεχών που αντιλαμβάνονται το δημόσιο management όχι ως διαχείριση, αλλά ως όραμα, στρατηγική και δημιουργία αξίας για τον τόπο.
Με βαθιά πίστη στη συνεργασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, οδηγεί το λιμάνι της Πάτρας σε μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου το λιμάνι θα είναι κινητήριος δύναμη προόδου για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του project «Επιχειρείν αλλιώς» του thebest.gr, ο κ. Αναστασόπουλος μιλά για το πώς η σύγχρονη επιχειρηματική σκέψη μπορεί να ανθίσει ακόμη και μέσα στο δημόσιο τομέα, για το όραμά του για το λιμάνι της Πάτρας και εξηγεί γιατί η επιτυχία, τελικά, είναι πάντα συλλογική.
_
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;
Για πολλά χρόνια στη Μεσόγειο η επιχειρηματικότητα ταυτίστηκε με λάθος έννοιες, όπως την εκμετάλλευση ή το εύκολο κέρδος. Αυτό, όμως, είναι μια εξαιρετικά άδικη και λανθασμένη εικόνα. Η επιχειρηματικότητα –όταν λειτουργεί με κανόνες, με όραμα και με σεβασμό προς τον εργαζόμενο και την κοινωνία– είναι κινητήριος δύναμη προόδου.
Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ανθρώπους που τολμούν: να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια. Αυτή η δημιουργική επιχειρηματικότητα είναι ο δρόμος μας προς ένα πιο αισιόδοξο αύριο. Και η Πολιτεία οφείλει πλέον , όπως και το κάνει πια, να την αντιμετωπίζει ως στρατηγικό εταίρο, όχι ως αντίπαλο.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Η νέα γενιά έχει κάτι που καμία άλλη δεν είχε: άμεση, εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στη γνώση, στις νέες τεχνολογίες, στις παγκόσμιες αγορές. Αν υπάρχει κάποια εποχή όπου οι ιδέες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, τώρα είναι αυτή.
Να ξεκινήσεις επιχείρηση σημαίνει να πάρεις τον έλεγχο του μέλλοντός σου. Να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου. Να συνεισφέρεις.
Σίγουρα θα υπάρξουν λάθη, ανατροπές, αποτυχίες — αλλά αυτό είναι το πραγματικό σχολείο της ζωής. Και η ανταμοιβή, όταν έρθει, είναι πάντα μεγαλύτερη από τις δυσκολίες. Το επιχειρείν, ειδικά στη χώρα μας που έχει απεριόριστη δημιουργική ενέργεια, είναι μια συναρπαστική επιλογή.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε στην ζωή σας τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Με οδήγησε πάντα η ανάγκη να βλέπω αποτέλεσμα. Να μη μένω στη θεωρία αλλά να χτίζω κάτι χειροπιαστό, με αντίκτυπο στους ανθρώπους και στον τόπο μου. Από πολύ νέος με μάγεψε η ιδέα ότι μια ομάδα ανθρώπων, δουλεύοντας για έναν κοινό στόχο, μπορεί να μεταμορφώσει μια ολόκληρη περιοχή.
Σήμερα, η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου δεν είναι ούτε οι τίτλοι ούτε οι προσωπικές διακρίσεις. Είναι τα έργα που φέρνουν νέες θέσεις εργασίας παραγωγής πλούτου:
• Όταν βλέπεις την PatradiseMegaYachtMarina να παίρνει σάρκα και οστά με χρηματοδότηση 12,4 εκατ. €
· Όταν βλέπεις την κρουαζιέρα να έρχεται στην Πάτρα
• Όταν ένα λιμάνι ξανακερδίζει τη θέση του στις διεθνείς Ro-Ro γραμμές προς Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία και Αίγυπτο
• Όταν βλέπεις το λιμάνι να ετοιμάζει μια νέα εποχή καινοτομίας για την παγκόσμια ναυτιλία
• Όταν το λιμάνι συνεισφέρει να λύσει προβλήματα δεκαετιών της πόλης όπως το τρένο
• Όταν βλέπεις τη βάση στήριξης για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων πιο κοντα από ποτέ στο να αλλάξει η ενεργειακή κατάσταση της Ευρώπης και της Ένωσης
• Όταν βλέπεις το αποτύπωμα CO2 του λιμανιού να μειώνεται και να προχωράμε στην ZeroEmission εποχή
Τότε δημιουργούνται θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες στην πόλη της Πάτρας. Μια πόλη πουθέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας με ευκαιρίες, αξιοκρατία και ελπιδα! Αυτό είναι η πραγματική επιτυχία: το συλλογικό αποτέλεσμα για το μέλλον.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του management ενός δημόσιου οργανισμού όπως ο Οργανισμός Λιμένος Πάτρας (ΟΛΠΑ) του οποίου είστε Πρόεδρος &Διευθύνων Σύμβουλος;
Σε έναν Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή έναν δημόσιο οργανισμό, η ευθύνη είναι διπλή:Από τη μία, οφείλεις να λειτουργείς με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη λογοδοσία. Από την άλλη, πρέπει να σκέφτεσαι και να κινείσαι με την ευελιξία και την αποφασιστικότητα του ιδιωτικού τομέα καθώς ο ανταγωνισμός είναι αδίστακτος και θα σε αφήσει πίσω.
Ο ΟΛΠΑ λοιπόν είναι πύλη της χώρας στη Δύση, κόμβος που επηρεάζει την οικονομία της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ελλάδας εν γένει. Γι’ αυτό επιδιώκουμε:
· γρήγορες αποφάσεις
· σοβαρό και διορατικό στρατηγικό σχεδιασμό
· επενδύσεις σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες
· άμεση επαφή με την κοινωνία της Πάτρας
Να είμαστε ένα λιμάνι ανοιχτό προς την πόλη, από και προς την πόληγιατί μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε τον στόχο μας… να είμαστε ο επιταχυντής ανάπτυξης της περιοχής μας.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα του Οργανισμού;
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι λύσεις έρχονται μέσα από συνεργασίες, όχι αντιπαραθέσεις. Κάθε ημέρα σε ένα λιμάνι φέρνει προκλήσεις: επιχειρησιακές, λειτουργικές, γραφειοκρατικές. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο, πολύ ζωντανό θα έλεγε κανείς.
Αλλά όταν έχεις πλάνο, ομάδα και πίστη στον στόχο, τότε τα εμπόδια είναι απλώς «στάσεις» στην πορεία. Ως μαθηματικός έχω εκπαιδευτεί να εντοπίζω πιθανές λύσεις σε κάθε πρόκληση και να επιλέγεται εκείνη που μακροπρόθεσμα θα είναι πιο αποδοτική για το σύνολο
Προσωπικά, προσπαθώ να λειτουργώ με ψυχραιμία, επιμονή και συνέπεια. Να μπαίνω στη θέση του άλλου και να προσπαθώ να αντιληφθώ τις θέσεις του. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουμε πολύ κόπο και ενέργεια στην επικοινωνία.
Ξέρω ότι οι μεγάλες αλλαγές συχνά χρειάζονται χρόνο — αλλά αξίζουν κάθε λεπτό προσπάθειας.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια του ΟΛΠΑ. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Ο ΟΛΠΑ σήμερα αλλάζει εποχή. Σε λίγα μόλις χρόνια:
Η εμπορική δραστηριότητα ενισχύθηκε σε νέες αγορές (Τουρκία, Αίγυπτος, Γαλλία)
Ο θαλάσσιος τουρισμός αναβαθμίζεται με την κρουαζιέρα και την Patradiseyachtmarina
Οι πράσινες τεχνολογίες μπαίνουν στο επίκεντρο (φωτοβολταϊκά, coldironing)
Η ψηφιακή μετάβαση γίνεται πράξη (καινοτομία, IoT, ευρωπαϊκά έργα)
Το όραμά μας είναι καθαρό και φιλόδοξο:Η Πάτρα προορίζεται να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διαμετακομιστικούς ενεργειακούς και τουριστικούς κόμβους της Μεσογείου… και θα εξελιχθεί! Ένα λιμάνι που θα δίνει εισόδημα, θέσεις εργασίας, εξωστρέφεια.Ένα λιμάνι με ψυχή — που θα επιστρέφει αξία στους ανθρώπους που το στηρίζουν.
_
Ο Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και πρόσφατα διορισθείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ Α.Ε.), καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ). Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη θέση του λιμένα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα.
Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2024, παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) στα Αυτόνομα Συστήματα στη Λιμενική Βιομηχανία στο NoviaUniversity στη Φινλανδία, με εστίαση στα αυτόνομα συστήματα, την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό στη λιμενική βιομηχανία.
Σε διεθνές επίπεδο, έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του CEDEFOP για την καινοτομία και τη μάθηση με τη χρήση τεχνολογίας. Είναι επίσης τακτικός ομιλητής σε σημαντικά διεθνή συνέδρια, καλύπτοντας θέματα όπως η Βιομηχανία 4.0, τα Έξυπνα Λιμάνια, η Ψηφιακή Οικονομία και η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ενώ στηρίζει ενεργά τα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων ως μέντορας και εισηγητής εργαστηρίων στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του αναδεικνύουν τον ρόλο του ΟΛΠΑ ως σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των λιμανιών.
Συνδυάζοντας διοικητική ηγεσία με ακαδημαϊκή εξειδίκευση, οδηγεί το Λιμάνι της Πάτρας στη νέα εποχή των “έξυπνων λιμανιών”. Προωθεί την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών όπως αυτόνομα οχήματα και drones, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), ανάλυση μεγάλων δεδομένων, συστήματα κυβερνοασφάλειας και λύσεις πράσινης ενέργειας, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την προώθηση της βιωσιμότητας, καθιστώντας τον ΟΛΠΑ Α.Ε. πρωτοπόρο στη γαλάζια οικονομία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr