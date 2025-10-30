Λιμάνι με «ψυχή»: Ο ΟΛΠΑ ως πρότυπο σύγχρονης, βιώσιμης επιχειρηματικότητας

Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.

Η νέα γενιά έχει κάτι που καμία άλλη δεν είχε: άμεση, εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στη γνώση, στις νέες τεχνολογίες, στις παγκόσμιες αγορές. Αν υπάρχει κάποια εποχή όπου οι ιδέες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, τώρα είναι αυτή.

Να ξεκινήσεις επιχείρηση σημαίνει να πάρεις τον έλεγχο του μέλλοντός σου. Να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου. Να συνεισφέρεις.

Σίγουρα θα υπάρξουν λάθη, ανατροπές, αποτυχίες — αλλά αυτό είναι το πραγματικό σχολείο της ζωής. Και η ανταμοιβή, όταν έρθει, είναι πάντα μεγαλύτερη από τις δυσκολίες. Το επιχειρείν, ειδικά στη χώρα μας που έχει απεριόριστη δημιουργική ενέργεια, είναι μια συναρπαστική επιλογή.

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε στην ζωή σας τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;

Με οδήγησε πάντα η ανάγκη να βλέπω αποτέλεσμα. Να μη μένω στη θεωρία αλλά να χτίζω κάτι χειροπιαστό, με αντίκτυπο στους ανθρώπους και στον τόπο μου. Από πολύ νέος με μάγεψε η ιδέα ότι μια ομάδα ανθρώπων, δουλεύοντας για έναν κοινό στόχο, μπορεί να μεταμορφώσει μια ολόκληρη περιοχή.

Σήμερα, η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου δεν είναι ούτε οι τίτλοι ούτε οι προσωπικές διακρίσεις. Είναι τα έργα που φέρνουν νέες θέσεις εργασίας παραγωγής πλούτου:

• Όταν βλέπεις την PatradiseMegaYachtMarina να παίρνει σάρκα και οστά με χρηματοδότηση 12,4 εκατ. €

· Όταν βλέπεις την κρουαζιέρα να έρχεται στην Πάτρα

• Όταν ένα λιμάνι ξανακερδίζει τη θέση του στις διεθνείς Ro-Ro γραμμές προς Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία και Αίγυπτο

• Όταν βλέπεις το λιμάνι να ετοιμάζει μια νέα εποχή καινοτομίας για την παγκόσμια ναυτιλία

• Όταν το λιμάνι συνεισφέρει να λύσει προβλήματα δεκαετιών της πόλης όπως το τρένο

• Όταν βλέπεις τη βάση στήριξης για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων πιο κοντα από ποτέ στο να αλλάξει η ενεργειακή κατάσταση της Ευρώπης και της Ένωσης

• Όταν βλέπεις το αποτύπωμα CO2 του λιμανιού να μειώνεται και να προχωράμε στην ZeroEmission εποχή

Τότε δημιουργούνται θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες στην πόλη της Πάτρας. Μια πόλη πουθέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας με ευκαιρίες, αξιοκρατία και ελπιδα! Αυτό είναι η πραγματική επιτυχία: το συλλογικό αποτέλεσμα για το μέλλον.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του management ενός δημόσιου οργανισμού όπως ο Οργανισμός Λιμένος Πάτρας (ΟΛΠΑ) του οποίου είστε Πρόεδρος &Διευθύνων Σύμβουλος;

Σε έναν Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή έναν δημόσιο οργανισμό, η ευθύνη είναι διπλή:Από τη μία, οφείλεις να λειτουργείς με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη λογοδοσία. Από την άλλη, πρέπει να σκέφτεσαι και να κινείσαι με την ευελιξία και την αποφασιστικότητα του ιδιωτικού τομέα καθώς ο ανταγωνισμός είναι αδίστακτος και θα σε αφήσει πίσω.

Ο ΟΛΠΑ λοιπόν είναι πύλη της χώρας στη Δύση, κόμβος που επηρεάζει την οικονομία της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ελλάδας εν γένει. Γι’ αυτό επιδιώκουμε:

· γρήγορες αποφάσεις

· σοβαρό και διορατικό στρατηγικό σχεδιασμό

· επενδύσεις σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες

· άμεση επαφή με την κοινωνία της Πάτρας

Να είμαστε ένα λιμάνι ανοιχτό προς την πόλη, από και προς την πόληγιατί μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε τον στόχο μας… να είμαστε ο επιταχυντής ανάπτυξης της περιοχής μας.