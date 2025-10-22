Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Ταύρος

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Δίδυμοι

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

Καρκίνος

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Λέων

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Παρθένος

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

Ζυγός

Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας σας και φέρνει όμορφες στιγμές. Θα έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες με άτομα που να συμμερίζονται τις απόψεις σας. Η επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα θα φέρει όμορφες στιγμές και μέσα από αυτές θα γεννηθούν καινούργιες ιδέες, οι οποίες θα αποδώσουν, εάν τις θέσετε σε εφαρμογή.

Σκορπιός

Θα έρθουν στην επιφάνεια ζητήματα σχετικά με ακίνητα, με την οικογένεια ή με τον τόπο κατοικίας σας. Κάποια σχέδια που κάνατε νωρίτερα μπορεί να αλλάξουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Οι ερωτευμένοι του ζωδίου σας μπορεί τώρα να γνωρίσετε τα πεθερικά σας και να δώσετε μια πιο επίσημη νότα στην σχέση.

Τοξότης

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Αιγόκερως

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Υδροχόος

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Ιχθείς

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.