Η πρωτοπορία στο έξυπνο κτίριο έχει σφραγίδα Tescon

Η Tescon είναι μία Πατρινή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται για πάνω από 15 χρόνια στην ελληνική και στην διεθνή αγορά.

Το πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας είναι ουσιαστικά όλο το φάσμα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μέσα σε ένα κτίριο ή βιομηχανία, ώστε τα υποσυστήματα να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Στόχος η βέλτιστη οικονομία–εργονομία και η μέγιστη ασφάλεια καθώς επίσης η εύκολη διαχείριση, η λειτουργικότητα και η αισθητική. Σκοπός της είναι ο πελάτης να έρχεται σε επαφή με μία εταιρεία για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα του κτιρίου.