Η πρωτοπορία στο έξυπνο κτίριο έχει σφραγίδα Tescon

Με πεδίο δραστηριότητας όλο το φάσμα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μέσα σε ένα κτίριο ή βιομηχανία
Η Tescon είναι μία Πατρινή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται για πάνω από 15 χρόνια στην ελληνική και στην διεθνή αγορά.
Το πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας είναι ουσιαστικά όλο το φάσμα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μέσα σε ένα κτίριο ή βιομηχανία, ώστε τα υποσυστήματα να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Στόχος η βέλτιστη οικονομία–εργονομία και η μέγιστη ασφάλεια καθώς επίσης η εύκολη διαχείριση, η λειτουργικότητα και η αισθητική. Σκοπός της είναι ο πελάτης να έρχεται σε επαφή με μία εταιρεία για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα του κτιρίου.
Η Tescon δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το 2001, ενώ το 2004 ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στον τομέα του Οικιακού και Κτιριακού Αυτοματισμού. Το 2008 πιστοποιήθηκε ως συνεργάτης της ΚΝΧ Association και το 2010 ως εγκαταστάτης σε συστήματα BMS (Building Management Systems).
Παράλληλα, το 2014 έγινε μέλος του Automation Club of Greece και το 2015 πιστοποιήθηκε με το advance core της knx Association.
Σήμερα, η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου-βιομηχανίας, με ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Βασικός στόχος της είναι η πρωτοπορία στο έξυπνο κτίριο και η συνεχής εξειδίκευση και κατάρτιση του προσωπικού μας στις συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Tescon αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε εργασία και να εκπονήσει μελέτες, προσφέροντας τα κατάλληλα πακέτα για τις ανάγκες του κάθε συνεργάτη.
Η εταιρεία έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό εξαιρετικών συνεργατών στα 15 χρόνια της πορείας της, μερικοί από τους οποίους είναι και οι ABB, Schneider και Intesis.
_
Tescon
Πάροδος Ναυσικάς 11, Πάτρα
Τ: 210 8737037
