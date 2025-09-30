Coffee Island: Δημιουργώντας έναν νέο τρόπο να αντιλαμβανόμαστε τον καφέ, αλλά και την επιχειρηματικότητα

Ποιος είναι ο δικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Στην CoffeeIsland πιστεύουμε ότι η πρόοδος γεννιέται μέσα από τις προκλήσεις. Γι’ αυτό και τα καθημερινά εμπόδια ως ευκαιρίες για εξέλιξη, βελτίωση και μάθηση. Η δύναμή μας πηγάζει από την κουλτούρα που έχουμε καλλιεργήσει, μια κουλτούρα συνεργασίας, ευθύνης και συνεχούς ανατροφοδότησης.

Αυτό που καθημερινά μας εξελίσσει είναι το κοινό μας όραμα: να δημιουργούμε μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων που αγαπούν τον καφέ, σέβονται τον πλανήτη και αναζητούν ποιότητα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στον κλάδο δραστηριοποίησής σας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στον μαγικό κόσμο του καφέ;

Η επιχειρηματικότητα για εμένα είναι κάτι συλλογικό. Σημαίνει να προχωράς και να εξελίσσεσαι μαζί με άλλους. Στην CoffeeIsland έχουμε δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ανθρώπων, σχέσεων, συνεργασιών και κοινών στόχων. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, δίνουμε τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να επιχειρήσουν, να δημιουργήσουν, να αναπτυχθούν.

Στις εγκαταστάσεις μας στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών λειτουργεί η «καρδιά» της CoffeeIsland: το εργοστάσιο παραγωγής, όπου γίνεται όλη η επεξεργασία, η συσκευασία, η αποθήκευση και η αποστολή του καφέ. Από την Πάτρα ξεκινά το ταξίδι του καφέ προς χιλιάδες coffeelovers σε όλο τον κόσμο. Την τελευταία τριετία επενδύσαμε δυναμικά στην πόλη μας, με σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων που αύξησε την παραγωγική μας δυνατότητα και τον αποθηκευτικό χώρο, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή.

Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε μέσω Direct Trade (απευθείας εμπορικές συνεργασίες) με πάνω από 25 φάρμες σε 12 χώρες, προσφέροντας μία δίκαιη τιμή για τον καφέ και ενισχύοντας έτσι το εισόδημα των τοπικών παραγωγών.

Αντίστοιχα, η συνεργασία μας με τους franchisees είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας. Έχουμε διαμορφώσει ένα υποστηρικτικό και αποδοτικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου κάθε franchisee μπορεί να νιώσει ασφαλής και να πετύχει. Κάθε συνεργάτης μας είναι διαφορετικός, αλλά αυτό που μένει σταθερό είναι ότι βρισκόμαστε δίπλα του, ουσιαστικά.

Σήμερα, απασχολούμε περισσότερους από 206 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, συνεργαζόμαστε με πάνω από 390 επιχειρηματίες μέσω franchise, ενώ στο δίκτυό μας διατηρούνται περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, επιστρέφουμε αξία στην ελληνική κοινωνία: φορολογικά, αναπτυξιακά, αλλά και μέσα από συνεργασίες με 1.200 ελληνικές επιχειρήσεις-προμηθευτές.

Ενώ παράλληλα βρισκόμαστε σε περισσότερα από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ & Ινδία), σε 4 ηπείρους, συνδυάζοντας την παγκόσμια επιχειρηματική μας ανάπτυξη με την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Coffee Island. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;

Με σταθερό όραμα και επενδύσεις που συνδυάζουν την ελληνική ταυτότητα με την προσαρμογή στις τοπικές αγορές, η Coffee Island συνεχίζει να γράφει τη δική της διεθνή ιστορία, φέρνοντας την κουλτούρα του specialty coffee σε ολοένα και περισσότερους λάτρεις του καφέ σε κάθε γωνιά του κόσμου.Η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εμπνέουμε τον καταναλωτή, να τον εκπλήσσουμε με φρέσκιες προτάσεις και να του προσφέρουμε μια ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε στάση για καφέ.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε νέα καταστήματα και προσαρμόζουμε τα υπάρχοντα σε μοντέλα που εξυπηρετούν τις σύγχρονες συνήθειες. Το Coffee Island LOADED στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα: ένα concept store που συνδυάζει specialty coffee και modern convenience εξυπηρετώντας την ανάγκη του «όλα σε μία στάση».

Το 2026, θα συνεχίσουμε δυναμικά την ανάπτυξη του δικτύου μας διεθνώς με γνώμονα την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διαρκή εξέλιξη. Αυτές οι τρεις λέξεις-κλειδιά καθοδηγούν στρατηγικά κάθε μας βήμα.

Ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στην Coffee Island το 2010 και το 2013 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος, οδηγώντας την εταιρεία στην κορυφή του κλάδου. Υπό την καθοδήγησή του, η Coffee Island, με αφετηρία και σταθερό σημείο αναφοράς την πόλη μας, την Πάτρα, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη αλυσίδα καφεστίασης στην Ελλάδα και στην έβδομη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με περισσότερους από 1.800 τόνους Premium & Specialty καφέ να επεξεργάζονται ετησίως για περίπου 500 καταστήματα σε πολλές χώρες. Η διεθνής αυτή πορεία αναγνωρίστηκε με βραβεύσεις στα European Business Awards (2016, 2018, 2019, 2022, 2023).

Με σπουδές στη Μηχανολογία και στη Βιομηχανική Διοίκηση, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και ένας από τους πρώτους κατόχους του Coffee Diploma στην Ευρώπη, ο Κωνσταντίνος συνδυάζει τεχνογνωσία, πάθος και όραμα. Ως Πρόεδρος της Specialty Coffee Association (SCA) από το 2023 και του Coffee Science Foundation από το 2024, συμβάλλει ενεργά στην παγκόσμια προώθηση του specialty καφέ ως μιας δίκαιης και βιώσιμης δραστηριότητας. Παράλληλα, με τη δράση του στον χώρο του franchising ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise και μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ, στηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.