Προοπτικές και προκλήσεις στο μέλλον του ελληνικού εμπορίου

Στις προκλήσεις και στις προοπτικές του κλάδου του λιανεμπορίου αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Βέττας, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) που γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 ετών από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου.



Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το εμπόριο αποτέλεσε διαχρονικά θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας, στήριξε την απασχόληση και τα εισοδήματα και συνέβαλε στη σύνδεση της χώρας με τις διεθνείς αγορές.



Μάλιστα, όπως σημείωσε, «δεν μπορώ να σκεφτώ δυναμική οικονομία που να μην είναι εμπορικά συνδεδεμένη». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το μέλλον απαιτεί τολμηρές αλλαγές και νέα στρατηγική.



Επισήμανε δε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην κατανάλωση, αλλά οφείλει να δώσει έμφαση στις επενδύσεις και στην αποταμίευση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.