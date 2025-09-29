Φοίβη Γκέιτς: Ποιες συμβουλές τις έδωσαν οι γονείς της για τη startup που δημιούργησε

Η Φοίβη Γκέιτς, 23 ετών, κόρη του Μπιλ Γκέιτς και της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, έκανε το επόμενο βήμα στην επιχειρηματική της καριέρα ιδρύοντας τη δική της εταιρεία.

Μαζί με τη συμφοιτήτριά της από το Στάνφορντ, Σοφία Κιάνι, δημιούργησαν μια startup μόδας που ονομάζεται Phia. Η Phia εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει υπηρεσίες στον χώρο του λιανικού εμπορίου μόδας.

Η συμβουλή των γονέων: περισσότερη σημασία στην ομάδα

Πριν από την έναρξη της επιχείρησής της, η Φοίβη ζήτησε γονεϊκές συμβουλές. Δεν ήταν τα χρήματα αυτό που της υπογράμμισαν ως τον καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας, αλλά το ποιοι θα είναι μαζί της στο εγχείρημα. Η ομάδα —συμπεριλαμβανομένου του συνεταίρου της, της Σοφίας, και ακόμη και των πρακτικάριων— αποτελεί την καρδιά της επιχειρηματικής προσπάθειας, είπαν οι γονείς της.

Η πορεία της Phia ως τώρα

Από τον Απρίλιο του 2025, η Phia έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 500.000 χρήστες και συνεργάζεται με περισσότερα από 5.000 brands. Η startup έχει χρηματοδοτηθεί με περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές όπως η Kleiner Perkins, καθώς και γνωστές προσωπικότητες όπως η Χέιλι Μπίαντερ, η Κρις Τζέννερ, η Σάρα Μπλέικλι (ιδρύτρια της Spanx), η Σίριλ Σάντμπεργκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Fanatics Μάικλ Ρούμπιν, και το eBay.

Παρότι οι γονείς της την παρείχαν σημαντικές διασυνδέσεις, η μητέρα της, Μελίντα, ξεκαθάρισε πως δεν θα χρηματοδοτούσε την εταιρεία με δικά της κεφάλαια, τονίζοντας ότι μια επιχείρηση πρέπει να σταθεί στα δικά της πόδια. Η Φοίβη έμαθε ότι ακόμη και οι απορρίψεις από επενδυτές —εάν υπάρξουν— αποτελούν μέρος της διαδρομής.

Φιλοσοφία και αξίες πίσω από την επιχειρηματικότητα της Phia

Η Φοίβη και η Σοφία σκοπεύουν να απευθύνονται σε γυναίκες που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία καθημερινά, επιδιώκοντας να καταλάβουν πού πηγαίνει η μόδα και ποιες είναι οι ανάγκες της σύγχρονης καταναλώτριας. Θέλουν η Phia όχι απλώς να παράγει προϊόντα, αλλά να συμμετέχει ενεργά στην κατανόηση των αλλαγών στον χώρο της μόδας, ενσωματώνοντας καθημερινές εμπειρίες, αρχές βιωσιμότητας και καινοτομίας.

Η ευθύνη αυτή συνοδεύεται από μια αίσθηση ανεξαρτησίας: η Φοίβη έχει δηλώσει ότι θα κληρονομήσει λιγότερο από το 1% της περιουσίας του Μπιλ Γκέιτς, και η φιλοδοξία της είναι να φτάσει μακριά με τις δικές της δυνάμεις.

