Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

(Σελήνη στον Ζυγό – σε γέμιση)

(Διέλευση Ήλιου στον Ζυγό // Διέλευση Άρη στον Σκορπιό)

Κριός



Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την

επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά

συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα

ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά

τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας

και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να

κατακτήσετε τους στόχους σας.

Ταύρος

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει

σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την

απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός

και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να

προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε

να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.

Δίδυμος

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα

θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η

ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας

μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι

μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που

θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Καρκινος

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να

ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς

αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας

στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας.

Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Λέων

Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να

αλλάξετε δουλεία ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και

κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Σελήνη ευνοεί την προώθηση του

εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.

Παρθένος

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να

απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα

σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε

μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Ζυγός

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε

νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας

βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά

νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ

εργασίας και προσωπικού χρόνου.