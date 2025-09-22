Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
(Σελήνη στον Ζυγό – σε γέμιση)
(Διέλευση Ήλιου στον Ζυγό // Διέλευση Άρη στον Σκορπιό)
Κριός
Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την
επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά
συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα
ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά
τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας
και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να
κατακτήσετε τους στόχους σας.
Ταύρος
Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει
σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την
απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός
και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε
να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.
Δίδυμος
Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα
θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η
ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας
μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι
μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που
θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.
Καρκινος
Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να
ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς
αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας
στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας.
Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.
Λέων
Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να
αλλάξετε δουλεία ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και
κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Σελήνη ευνοεί την προώθηση του
εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.
Παρθένος
Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να
απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα
σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε
μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.
Ζυγός
Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε
νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας
βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά
νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ
εργασίας και προσωπικού χρόνου.
Σκορπιός
Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν
θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να
μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά
σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια
πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας
να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την
χρειάζεστε.
Τοξότης
Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την
σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα
της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει
να χαράξετε νέα πορεία ζωής.
Αιγόκερως
Θα σας αναγκαστείτε σήμερα να επιλύσετε σημαντικά προβλήματα και να
αναλάβετε νέες δράσεις. Είναι μια περίοδος που θα θελήσετε να
πραγματοποιήσετε κάποιες αλλαγές στην ζωή σας, αρκεί ωστόσο να έχετε
ρεαλιστικούς στόχους. Δώστε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική σας
διαχείριση εάν θέλετε να έχετε υγιή οικονομικά. Για να τονώσετε τα εισοδήματά
σας, αναζητήστε μια δεύτερη δουλειά. Συμβάσεις και συμβόλαια που θα
υπογραφούν τώρα, θα φέρουν αυξημένη κερδοφορία στο άμεσο μέλλον.
Υδροχόος
Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας
περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε
ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που
εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…
Ιχθείς
Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι,
προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε
σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να
είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι
πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.
