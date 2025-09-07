Σεπτέμβριος: Αναλυτικές προβλέπεις για όλα τα ζώδια - Όνειρα μένουν πίσω, νέες ιδέες βγαίνουν μπροστά

Αποχαιρετισμό στα όνειρα φέρνει η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύς στις 07/09, αλλά η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/09 στην Παρθένο μάς ξαφνιάζει με νέες συνήθειες που μπορούν να γίνουν εξίσου ονειρεμένες.

Προσοχή στον ανάδρομο Κρόνο και την αποβάθρα της πραγματικότητας.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ώρα να γίνεις λιγάκι εγωίστρια (δύσκολο, το ξέρω). Η Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιό σου στις 21/09 σε καλεί να βάλεις τις ανάγκες σου μπροστά, ενώ ο μπαμπάς Ερμής σε βοηθάει να κάνεις πλάνα που θα αποδώσουν σε έξτρα αγορές (για σένα!). Όσο για τη Σεληνιακή Έκλειψη στις 07/09, σε αναγκάζει να αναρωτηθείς πόσα είσαι διατεθειμένη να υποστείς για το έτερον ήμισυ.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Με τον Άρη (έως τις 22/09) και τον Ερμή (από 19/09) στο ζώδιο, ενδέχεται να βρεις το θάρρος να κάνεις όσα ονειρευόσουν το καλοκαίρι αλλά τα πήρε η άμμος. Νέες ιδέες, συνεργασίες, γνωριμίες που ενδέχεται να σου αλλάξουν προοπτική. Κι αν σε στοιχειώνουν φαντάσματα από το παρελθόν; Αγνόησέ τα με στυλ.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Η «πονάει χέρι, κόβει χέρι» φιλοσοφία δοκιμάζεται με τη Σεληνιακή Έκλειψη στις 07/09 στον 5ο οίκο σου. Ναι, κάποιο φλερτ ή δημιουργικό project δεν προχωράει. Ναι, φυσικά μπορείς να τα διαλύσεις όλα και να σιγουρευτείς ότι δεν θα προχωρήσει ποτέ, ειδικά με τον Άρη στο ζώδιό σου από 23/09. Γιατί όμως; Ασε κάτω τον χαρτοκόπτη. Use your words.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Με την Ηλιακή Έκλειψη στις 21/09 στον οίκο της καριέρας, όποιος νομίζει πως είσαι πολύ αλαλούμ για να φέρεις αποτελέσματα στο γραφείο θα αναγκαστεί να φάει τα λόγια του. Και ΟΚ, μπορεί τα πράγματα στο σπίτι να μη βελτιώνονται ακόμα, αλλά θα βρεις τρόπο να το αντέξεις. Ίσως με ένα κάποιο ταξιδάκι στο εξωτερικό για την καριέρα σου.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Μην ήρθε η ώρα να πας επιτέλους τις διακοπές που δεν πήγες το καλοκαίρι; Μην ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω την πλούσια συλλογή σου από προβλήματα (οικονομικά, φιλικά, υγείας) και να περάσεις μερικές μέρες ανακαλύπτοντας νέα μέρη και νέους ανθρώπους; Πού ξέρεις, μπορεί το ταξίδι να σου λύσει και μερικά προβλήματα.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα ξοδέψεις χρήματα; Θα ξοδέψεις. Με τον Κρόνο να περνάει ανάδρομος στον 2ο οίκο από 02/09 και τη Σεληνιακή Έκλειψη να έρχεται να κουμπώνει στις 07/09, τα έξτρα έξοδα δεν είναι στο χέρι σου. Αποδέξου όσα δεν μπορείς να αλλάξεις και πες ευχαριστώ όταν κάποιο οικογενειακό μέλος ή στενός συνεργάτης προσφερθεί να σε ξελασπώσει.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Ένας εξαιρετικός μήνας για να προχωρήσει μια σχέση ζωής στο επόμενο στάδιο, είτε αυτό σημαίνει σημαίνει «ανοίγουμε λίστα γάμου», είτε «ανοίγουμε επιχείρηση κι ας μας κυνηγάει η Εφορία». Πριν κάνεις το επόμενο βήμα, σιγουρέψου πως η Σεληνιακή Έκλειψη στο ζώδιο μαζί με τον ανάδρομο Κρόνο δεν σε σαμποτάρουν και πως είναι απόφαση, όχι απόδραση.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Ο δρόμος προς την Κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις – και προς το φθινόπωρο το ίδιο. Μην επιτρέψεις σε παρεξηγήσεις με το άλλο μισό να σου χαλάσουν τα σχέδια – και μην αγανακτήσεις που τα σχέδια αυτά καθαυτά αργούν να πάρουν μορφή. Πάρε βαθιές ανάσες (ή Ζάναξ) και κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Το καλοκαίρι μπορεί να πέρασε, αλλά η Ηλιακή Έκλειψη στον 5ο οίκο στις 21/09 σού δίνει μια ευκαιρία να βιώσεις ένα μαγικό ρομάντζο. Σιγοντάρει και η Αφροδίτη, επίσης στον 5ο οίκο, από 20/09. Με ανάδρομους πλανήτες στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Ερωτεύσου να ξεχαστείς.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Κάτι σου ψιθυρίζει η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/09 για πιθανή μετακόμιση, αλλά είσαι ακόμα πολύ σε summer mood για να δώσεις προσοχή. Κι ενώ ένα κεφάλαιο κλείνει στα επαγγελματικά και το μαύρισμα αρχίζει να ξεφτίζει, έχεις πάρει το μήνυμα, θα αρχίσεις να κοιτάς αγγελίες. Μην απορρίψεις το τέλειο σπίτι επειδή δεν είναι αρκετά edgy.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σε απρόσμενα κοινωνικό mood σε βρίσκει αυτός ο Σεπτέμβριος, ακόμα κι αν κάποιο ταξίδι στις αρχές του μήνα δεν πήγε όπως θα ήθελες. Ευτυχώς ο Δίας στο ζώδιό σου σιγουρεύει ότι αυτή η νέα κοινωνική σου ζωή δεν θα μπει εμπόδιο στην εξαιρετική ικανότητά σου για αποταμίευση. Χρήσιμο, γιατί με Ποσειδώνα ανάδρομο στα εργασιακά σου θα χρειαστεί να έχεις μια πισινή.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Με την Ηλιακή Έκλειψη στις 21/09 να φέρνει μια ανάσα στα οικονομικά σου και με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου έως τις 19/09 να οργανώνει καυτά ραντεβού, είσαι σχεδόν ΟΚ που τελείωσε το καλοκαίρι. Όχι ότι τα προβλήματα με συνεργάτες και συγγενείς δε συνεχίζονται, αλλά με λεφτά και φλερτ στο πλευρό σου μπορείς να τα αγνοήσεις επιτυχώς για λιγάκι ακόμα.

