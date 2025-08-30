Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025.

Κριός

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Ταύρος

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Δίδυμοι

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε! Με κάποια αφορμή που θα σας δοθεί σε ανύποπτο χρόνο θα κάνετε ένα συναισθηματικό ταξίδι στο παρελθόν σας και ιδίως στην παιδική σας ηλικία… Κάτι νέο ωστόσο εμφανίζεται στην ζωή σας και την κάνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Για κάποιους ίσως να είναι ένα νέο ταλέντο που έρχεται στην επιφάνεια, για άλλους μια νέα φιλική ή ερωτική γνωριμία.

Καρκίνος

Εμπνεύσεις της στιγμής μπορεί να αποβούν εξαιρετικά αποτελεσματικές στην ανάδειξη της δουλειάς σας και να θεμελιώσουν μια επιτυχία με εξαιρετική μελλοντική πορεία. Σε συναισθηματικό επίπεδο δεν θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τίποτε λιγότερο από αυτό που σας γεμίζει και σας κάνει ευτυχισμένους. Εάν το βρήκατε, κρατήστε το πάση θυσία, εάν όχι, κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι και να σας περιμένει…

Λέων

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Παρθένος

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Ζυγός

Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Σκορπιός

Η μέρα αναμένεται να έχει επίδραση στην επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω σας. Είναι μια εξαιρετική περίοδος να λάβετε αποφάσεις που θα είναι καλά μελετημένες και τεκμηριωμένες. Μια διένεξη μπορεί να λυθεί με μια μεταξύ σας ειλικρινή συνομιλία. Εργασιακά ενδεχομένως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, με πολλά υποσχόμενες προσφορές και καλά νέα.

Τοξότης

Η επιθυμία να απελευθερωθείτε από περιορισμούς ή ρουτινιάρικες πρακτικές είναι σήμερα εξαιρετικά μεγάλη και θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες να απελευθερωθείτε ή να πειραματιστείτε, ιδιαίτερα στον σεξουαλικό τομέα. Το ένστικτό σας είναι ισχυρό και ακριβές, που σας βοηθάει να αναλάβετε ρίσκα, χωρίς όμως να κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα.

Αιγόκερως

Είναι μια μέρα δημιουργικότητας και έμπνευσης για εσάς. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ιδέες Αυτός και έργα που θα γίνουν σημαντική πηγή ενέργειας και κινήτρων για εσάς. Αυτός το διάστημα μπορεί επίσης να είναι μια ευνοϊκή περίοδος για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Υδροχόος

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.

Ιχθείς

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…