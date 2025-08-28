Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Κριός

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους.

Ταύρος

Η πνευματικότητα δεν είναι το ισχυρό σας χαρτί, η σημερινή μέρα όμως προσφέρεται για περισσότερη πνευματική ενασχόληση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αφιερώσετε χρόνο για την ψυχική σας ανάταση και να αναγεννηθείτε… Αλλάξτε διατροφικές συνήθειες, φροντίστε να ξεκουράζεστε περισσότερο και μην αφήνετε τα προβλήματα να σας στερούν τον ύπνο. Για όλα υπάρχουν λύσεις.

Δίδυμοι

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν

αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

Καρκίνος

Θα πρέπει να αποφασίσετε ότι εσείς είστε εκείνος που χαράζει την πορεία της ζωής σας και να μην επιτρέπετε στους γύρω σας να σας βγάζουν από τον δρόμο σας. Θα πρέπει να αντιδράσετε δυναμικά σε όσους σας πετάξουν το γάντι, για να υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, αλλά και να θέσετε σαφή όρια σε όσους έχουν την διάθεση να σας αμφισβητήσουν.

Λέων

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Παρθένος

Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο μάλιστα να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε επίσης κατά την διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!

Ζυγός

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή στις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης σας.

Σκορπιός

Ημέρα που ευνοεί την δράση η σημερινή, από τα οράματα να περάσετε στην πράξη. Θα πρέπει όμως να είστε σταθεροί στους στόχους σας και να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια με τα πρώτα προβλήματα. Προσπαθήστε να μην απογοητεύσετε αγαπημένα σας πρόσωπα που μπορεί να χρειάζονται την στήριξη σας. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο απέναντι τους, μια και αυτοί σας στάθηκαν στα δύσκολα.

Τοξότης

Βάλτε σε τάξη τις σκέψεις και τις δουλειές σας και ιεραρχήστε τις προτεραιότητες σας στην επαγγελματική ή προσωπική ζωή, εάν θέλετε να έχετε κάποιο αποτέλεσμα. Έχετε πολύ κοφτερή γλώσσα σήμερα και υπάρχει η πιθανότητα να πληγώσετε κάποιους από το περιβάλλον σας. Καλύτερα να συγκρατηθείτε, γιατί θα βλάψετε τις σχέσεις σας χωρίς λόγο.

Αιγόκερως

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Υδροχόος

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Ιχθείς

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…