Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025.

Κριός

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Ταύρος

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Δίδυμοι

Αναμένεται να ευνοήσει η μέρα την διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων, ιδίως εάν έχουν σχέση με γραφειοκρατία και δημόσιες υπηρεσίες. Ένα παλιό αντικείμενο μπορεί τώρα να βρει μια καινούργια χρήση και να σας λύσει τα χέρια. Έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να οργανώσετε τις υποθέσεις σας και να τακτοποιήσουμε ζητήματα που εκκρεμούν.

Καρκίνος

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μην θέστε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Λέων

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό αναμένεται να φέρει αλλαγές στα επαγγελματικά. Ίσως να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην διοίκηση, ενδεχομένως και στο προσωπικό. Όσοι αναζητάτε εργασία, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές. Η σωματική υγεία ωστόσο, η δική σας ή των αγαπημένων σας, θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα σας.

Ζυγός

Η μέρα μπορεί να φέρει αλλαγές που δεν περιμένατε. Ερωτικές ή επαγγελματικές σχέσεις ίσως υποστούν κάποια μεταμόρφωση, αλλά και οι προσεγγίσεις σας στα ζητήματα που σας απασχολούν ίσως να είναι τελείως διαφορετικές από πριν. Οικονομικά είναι μια καλή χρονική στιγμή να εξοφλήσετε χρέη ή παλιές οφειλές, να αναζητήσετε μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος ή μια καινούργια δουλειά με καλύτερες αμοιβές.

Σκορπιός

Μπορείτε σήμερα να βρείτε νέους συνεργάτες, βοηθούς και άτομα που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στο έργο σας. Στις διαπραγματεύσεις είναι σημαντικό να ακούτε προσεκτικά τις απόψεις των άλλων, να κατανοείτε τους όρους και να υποχωρείτε σε συμβιβασμούς όπου απαιτείται. Ένας σύμμαχος που θα εμφανιστεί αναπάντεχα στο πλευρό σας, υπόσχεται μεγάλη τύχη για τις μελλοντικές σας υποθέσεις.

Τοξότης

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στην προσωπική σας ζωή. Ένα απλό φλερτ μπορεί να καταλήξει σε μια πολύ σοβαρή σχέση. Οι γονείς ενισχύστε τους δεσμούς σας με τους απογόνους. Αφιερώστε περισσότερο χρόνο και πλησιάστε τα και πάλι. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα παιδί, ίσως να έχετε ευχάριστα νέα με το φεγγάρι αυτό.

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Υδροχόος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Ιχθείς

Είναι μια μέρα που θα σας κάνει αισιόδοξους, ίσως και περήφανους, σίγουρα όμως πληθωρικούς και υπερβολικούς. Και λόγω της υπερβολής ή της αμέλειας σας, τα όσα θετικά θα μπορούσε να μας φέρει το θετικό πλανητικό σκηνικό θα εξανεμιστούν. Καλό θα ήταν να κάνετε πολύ προσεκτικό χειρισμό κυρίως των οικονομικών σας τις μέρες αυτές, γιατί θα ξοδέψετε πολλά χρήματα σε ανώφελες δαπάνες.