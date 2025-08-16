Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.

(Σελήνη στους Διδύμους – σε χάση)

Κριός

Τα άγχη και τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου άφησαν βαριά τα ίχνη τους στην ψυχολογία σας, με αποτέλεσμα να έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ανανέωση. Φροντίστε την ψυχολογία σας, γιατί με κακή διάθεση δεν μπορείτε να πάρετε σημαντικές για το μέλλον σας αποφάσεις. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και προσπαθήστε να χαλαρώσετε, ώστε να δώσετε την ευκαιρία στον οργανισμό σας να αναδιατάξει τις δυνάμεις του.

Ταύρος

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Δίδυμοι

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Καρκίνος

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Λέων

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Μέσα από την αγαστή συνεργασία μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα κάποια τρέχοντα προβλήματα και να προχωρήσετε μπροστά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Παρθένος

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Ζυγός

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Σκορπιός

Το πλανητικό σκηνικό θα επιτείνει την επιθυμία σας για επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και σύναψη νέων γνωριμιών. Θα είναι τώρα ευκολότερο να βρείτε από κοινού λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν με συνεργάτες ή συνεταίρους. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για επαγγελματική επέκταση ή για την έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης καινούργιας συνεργασίας. Νέα κερδοφόρα συμβόλαια σας περιμένουν!

Τοξότης

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Αιγόκερως

Είναι μια μέρα που φέρνει κριτική σκέψη και χωρίς μια παραγωγική απασχόληση του μυαλού σας, μπορεί να βυθιστείτε σε μαύρες σκέψεις και να διολισθαίνετε στην κατάθλιψη. Σκληρά ή επικριτικά λόγια ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας και να σας οδηγήσουν σε απομόνωση ή και απόρριψη. Είναι ωστόσο η σωστή χρονική στιγμή να καταπιαστείτε με ζητήματα που απαιτούν συγκέντρωση, υπομονή και ορθή κρίση.

Υδροχόος

Η μέρα θα στρέψει για το ζώδιο σας το ενδιαφέρον στον τομέα των σχέσεων. Αναμένονται πολλά γεγονότα, που θα σας αναγκάσουν να ανοίξετε τα μάτια και να αποδεχτείτε αυτό που συμβαίνει γύρω σας. Πολλές συναντήσεις προβλέπονται, καθώς και καινούργιες γνωριμίες, κάποιες από τις οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πνευματική σας εξέλιξη.

Ιχθείς

Η μέρα θα φέρει σειρά προβλημάτων στην επιφάνεια, που θα απαιτήσουν άμεση αντιμετώπιση. Θα είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα, που θα σας φορτίσει συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Και στο σπίτι ενδεχομένως να υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα, με παλιά προβλήματα να σας ταλαιπωρούν για μια ακόμη φορά. Προσπαθήστε τώρα να κλείσετε οριστικά παλιά ζητήματα, ώστε να επέλθει ηρεμία στην οικογένεια σας.