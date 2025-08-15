Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025.

Κριός

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την που περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Ταύρος

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Δίδυμοι

Η μέρα μπορεί να φέρει άγχος και καχυποψία, ακόμη και αμφισβήτηση των ίδιων των ικανοτήτων σας. Απόψεις, πεποιθήσεις ή και σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξουν. Συγκρούσεις θα προκύπτουν συχνότερα στην οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνιστάται να μην υπογράψετε τώρα δανειακές συμβάσεις ή να πάρετε γενικά δανικά χρήματα.

Καρκίνος

Ίσως να κινηθείτε δυναμικά και να κόψετε κάποιους δεσμούς που αισθάνεστε ότι σας κρατάνε δέσμιους και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε στην ζωή. Είστε πολύ δοτικοί, κάποιοι όμως σας εκμεταλλεύονται και σας απομυζούν. Δεν είναι ανάγκη να αλλοιώσετε τον χαρακτήρα σας και να αλλάξετε την συμπεριφορά σας, απλά κάντε ένα καλό ξεκαθάρισμα στον περίγυρο σας.

Λέων

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

Παρθένος

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Ζυγός

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

Σκορπιός

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Τοξότης

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικός σας σύντροφο, τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

Αιγόκερως

Σήμερα ανεβάζετε ταχύτητες για να καταφέρετε όλα εκείνα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ή να μπουν στην σειρά. Θα σας εκνευρίζουν ωστόσο οι γύρω σας, που δεν θα ακολουθούν τους ξέφρενους ρυθμούς σας. Δεν θα χάνετε την ευκαιρία να υπενθυμίζετε σε κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του ή να κυνηγήσει προθεσμίες που λήγουν, είτε πρόκειται για συνεργάτες, είτε για το ταίρι σας. Ίσως να μην καταφέρετε ωστόσο να έχετε τα γρήγορα αποτελέσματα που προσδοκάτε, γιατί πολλά πράγματα χρειάζονται χρόνο για να γίνουν.

Υδροχόος

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Ιχθείς

Τα πλανητικά της μέρας μπορεί να σας ωθήσουν να κάνετε ένα διάλειμμα από την δουλειά και τις υποχρεώσεις σας και να αλλάξετε για λίγο περιβάλλον, ώστε να ανανεωθείτε ψυχικά. Περιορίστε τις επαφές μέσα στην μέρα, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, περάστε χρόνο με τον εαυτό σας και κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν. Αποφύγετε δύσκολες ή τεταμένες καταστάσεις για να καταφέρετε να χαλαρώσετε.