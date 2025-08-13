Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

Κριός

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Ταύρος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση.

Δίδυμοι

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Καρκίνος

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Λέων

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Παρθένος

Έχετε έντονα θετική ενέργεια και διάθεση για ζωή σήμερα και φαίνεται να έχετε αφήσει επιτέλους πίσω σας όλες εκείνες τις δυσάρεστες σκέψεις που σας ταλαιπωρούσαν. Η χρονιά φαίνεται να μπήκε με το δεξί…Είστε στον σωστό δρόμο αλλά βρίσκεστε ακόμη στην αρχή των προσπαθειών σας. Το θετικό είναι ότι στο τέλος της διαδρομής σας περιμένει η επιτυχία. Απολαύστε όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Ζυγός

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό. Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Δείτε εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε επί της ουσίας με το ταίρι σας, θέτοντας τα δεδομένα επι τάπητος, ώστε να βρείτε από κοινού λύσεις.

Σκορπιός

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την μελλοντική σας ευημερία.

Τοξότης

Το πλανητικό σκηνικό σας δίνει ενέργεια να αναλάβετε πρωτοβουλίες ή ρίσκα για να πετύχετε μεγάλης κλίμακας κατακτήσεις. Σας κάνει όμως και λίγο απερίσκεπτους, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια σας. Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε την παγίδα του ανώφελου ρίσκου, είναι να είστε προνοητικοί και να έχετε επεξεργαστεί τις στρατηγικές σας λεπτομερειακά. Δεν είναι η χρονική στιγμή να είστε επιθετικοί, ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια πρόκληση, γιατί θα υποστείτε ήττες ή θα έχετε ατυχήματα και τραυματισμούς.

Αιγόκερως

Μέσα από την ομαδική προσπάθεια ή από τις συνεργασίες θα καταφέρετε να λύσετε σήμερα ευκολότερα κάποια μακροχρόνια προβλήματα και να πραγματοποιήσετε βήματα προόδου. Η επιτυχία σας εξαρτάται τώρα σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον σας, από τους συνεργάτες ή τα άτομα που σας στηρίζουν. Γιατί μόνοι σας ελάχιστα θα καταφέρετε.

Υδροχόος

Εντάσεις και διαπληκτισμοί δημιουργούν ένα καθόλου ευχάριστο περιβάλλον, τόσο σε φιλικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κρατήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μέσα από την ένταση δεν μπορούν να γεννηθούν λύσεις. Μην κατατρώγεστε με τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητας σας. Ανανεωθείτε ψυχικά ή ανανεώστε τον χώρο σας κάνοντας κάποιες εικαστικές παρεμβάσεις για να αισθανθείτε καλύτερα και να αποσπάσετε την προσοχή σας.

Ιχθείς

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.