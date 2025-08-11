Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Κριός

(Σελήνη στους Ιχθείς – σε χάση)

(Ερμής ορθόδρομος στον Λέοντα – Ανάδρομος από 18.07)



Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας

κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που

ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού

προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός

αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Ταύρος

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το

νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι

στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της

καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την

κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις.

Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

Δίδυμος

Εάν έχετε μια μακροχρόνια σχέση που αισθάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στις

προσδοκίες σας, η σημερινή μέρα θα σας πιέσει να πάρετε αποφάσεις.

Σκεφτείτε όμως με καθαρό μυαλό πριν κάνετε κάποιο βήμα που δεν θα είναι

αναστρέψιμο. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον ίσως να εξωθηθείτε να

πάρετε ρίσκα που δεν θα θέλατε ή που τα φοβόσαστε. Έχετε εμπιστοσύνη

στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας.

Καρκίνος

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας

μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την

προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το

σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια

πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να

περιμένει…

Λέων

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις

σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά.

Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε

να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να

κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας

Παρθένος

Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να

ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε

σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε

τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από

την μια μέρα στην άλλη…

Ζυγός

Η πλανητική συγκυρία της μέρας αυξάνει την επιθυμία σας να αγωνιστείτε ή

να διαγωνιστείτε και να κερδίσετε. Όποια ενέργεια ξεκινήσει τώρα αναμένεται

να στεφτεί από επιτυχία, κυρίως όμως στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις ή

ακόμη και στην αισθηματική σας ζωή. Η καλή τύχη που απολαμβάνετε

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πίστη στον εαυτό σας, αλλά και στις

καλές σας προθέσεις. Η καλή κρίση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε τις

ευκαιρίες που θα σας οδηγήσουν σε προσωπική, υλική και πνευματική

ανάπτυξη.

Σκορπιός

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε

θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές

πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα

προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω

της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Τοξότης

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί

σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν

πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της

συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε

αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Αιγόκερως

περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο,

εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική

δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την

προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική

σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Υδροχόος

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις

σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε

γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική

ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες

αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

Ιχθείς

Η σημερινή μέρα θα επιτείνει την επιθυμία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά

και να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο

στάδιο στην ζωή σας, που θα σας οδηγήσει σε αλλαγές σε πολλούς τομείς. Το

αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις πρωτοβουλίες

που θα πάρετε και προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύσετε την ενέργεια σας.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε σαφείς στόχους και ένα πλάνο δράσης,

ώστε να μην πελαγοδρομείτε και χάσετε την δυναμική της περιόδου.