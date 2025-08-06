Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8-8-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΝΥΧΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ NICOLA BRUZZI
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΦΛΟΓΑ».
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα ΦΩΤ. ΣΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΛΙΑΣ ΣΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΑ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΚΛΙΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΛΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΩΪΜΟ
ΕΤΩΝ 66
Κηδεύουμε την Παρασκευή 8-8-25 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τράπεζας Αιγίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΥΚΑΣ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΨΑΡΡΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΩΪΜΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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