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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8-8-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 69 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΝΥΧΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ NICOLA BRUZZI 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΦΛΟΓΑ».

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα ΦΩΤ. ΣΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80           

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΗΛΙΑΣ ΣΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΑ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΚΛΙΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΛΙΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΓΕΩΡΓ. ΠΡΩΪΜΟ

ΕΤΩΝ   66

Κηδεύουμε την Παρασκευή  8-8-25 & ώρα  11 π.μ.  από τον  Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τράπεζας Αιγίου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΥΚΑΣ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΨΑΡΡΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΩΪΜΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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