Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΞΕΝ. ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε την Τρίτη 29-7-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΑΡΙΣΤΕΑ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΙΤΣΑ ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 – 7 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ (Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΘ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
ΓΙΩΤΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΥΡΙΝΗ
ΒΑΣΩ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΛΑΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΨΗ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.
O ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ
{ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΡΡΑ}
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 - 7 - 2025 & ΩΡΑ 6 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΡΑΣ, ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ - 31 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610430141
ΚΙΝ.: 6937009978 / 6989381813 / 6978069382.
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