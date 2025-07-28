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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΞΕΝ. ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ   73

Κηδεύουμε την Τρίτη 29-7-2025  & ώρα  11 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΑΡΙΣΤΕΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΛΙΤΣΑ ΠΟΥΠΟΥΝΑΚΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ   ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ  80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ  29 – 7 - 2025  ΚΑΙ  ΩΡΑ 11.00  Π.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ (Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ).

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ:

ΘΕΟΦΑΝΗΣ   ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ  &  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΑΒΟΥΡΑ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΘ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29  ΙΟΥΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

ΓΙΩΤΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΥΡΙΝΗ

ΒΑΣΩ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΛΑΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΨΗ

ΕΤΩΝ 91 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.

O ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ

{ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΡΡΑ}

ΕΤΩΝ 86 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 - 7 - 2025 & ΩΡΑ 6 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΡΑΣ, ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ 

ΝΟΤΑΡΑ - 31 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610430141 

ΚΙΝ.: 6937009978 / 6989381813 / 6978069382.

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