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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4-7-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 76 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΡΟΔΙΝΗΣ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΕΤΤΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟ ΖΩΗ ΠΑΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 81 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΖΩΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  92

Κηδεύουμε  την Πέμπτη 3-7-2025 & ώρα  11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καρουσίου Καλαβρύτων.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΟΛΓΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΖΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Πέμπτη 3-7-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαράλαμπου Νέου Ερινεού Αιγίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Ελένη & Αλέξανδρος Μακρής, Αγγελική & Νικόλαος Ψωμακάκης, Φώτιος & Ευγενία Σταυροπούλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :
Μαρία, Κωνσταντίνα, Παναγιώτης, Κωνσταντίνα,
Δημοσθένης, Μαρία, Κωνσταντίνα, Νικόλαος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.

Τηλ. 261034160.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610 451 566, κιν: 6932 930023.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΓΚΛΗ

ΕΤΩΝ 33           

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ,

ΝΙΚΟΣ & ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΚΛΗΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΟΝΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦΛΟΓΑ».

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected] 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα)

ΛΟΥΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/7/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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