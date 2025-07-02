Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4-7-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΡΟΔΙΝΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΖΩΗ ΠΑΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 81
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΖΩΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Πέμπτη 3-7-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καρουσίου Καλαβρύτων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΟΛΓΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΖΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Πέμπτη 3-7-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαράλαμπου Νέου Ερινεού Αιγίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Ελένη & Αλέξανδρος Μακρής, Αγγελική & Νικόλαος Ψωμακάκης, Φώτιος & Ευγενία Σταυροπούλου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :
Μαρία, Κωνσταντίνα, Παναγιώτης, Κωνσταντίνα,
Δημοσθένης, Μαρία, Κωνσταντίνα, Νικόλαος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610 451 566, κιν: 6932 930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΓΚΛΗ
ΕΤΩΝ 33
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ,
ΝΙΚΟΣ & ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΚΛΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΟΝΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦΛΟΓΑ».
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα)
ΛΟΥΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/7/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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