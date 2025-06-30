Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 1η και την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/7/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΚΟΡΗ: ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΩΝ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΖΑΝΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 6 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΑΖΑΡΟ ΧΕΚΙΜΙ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΗ, ΕΛΣΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΥΛ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟ
(ΕΤΩΝ 40)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ
ΦΙΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τετάρτη 2-7-2025 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΙΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΤΑΜ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Τετάρτη 2-7-25 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΗΛΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΜΕΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 104
Κηδεύουμε την Τετάρτη 2-7-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΙΚΗ Θ. ΜΥΡΙΛΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΙΛΛΑ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ & ΗΛΕΝΑ ΜΥΡΙΛΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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