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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 1η και την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 77 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/7/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΚΟΡΗ: ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΩΝ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 5.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΖΑΝΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 6 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΛΑΖΑΡΟ ΧΕΚΙΜΙ 

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΗ, ΕΛΣΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΥΛ. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟ

(ΕΤΩΝ 40)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 6:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ

ΦΙΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:

ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ   

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 94 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-7-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΟΦΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΑ   ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ   79

Κηδεύουμε την Τετάρτη  2-7-2025  &  ώρα  10 π. μ.  από  τον  Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΙΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας 

ΣΤΕΦΑΝΟ  ΣΤΑΜ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΕΤΩΝ   89 

Κηδεύουμε την Τετάρτη  2-7-25 & ώρα  11 π.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου  Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας      

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΟΙ:  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΗΛΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ.

ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ   

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας 

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΜΕΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ   104

Κηδεύουμε την Τετάρτη  2-7-2025 & ώρα  5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΝΙΚΗ  Θ. ΜΥΡΙΛΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΙΛΛΑ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ & ΗΛΕΝΑ ΜΥΡΙΛΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Λύρας Γραφείο Τελετών Βανταράκης Γραφείο Τελετών Φραντζής Σαμιώτης

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