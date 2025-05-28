Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30-5-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΕΤΩΝ 54
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΟΡΦΩ–ΡΟΖΑΛΙΑ ΕΥΣΤΡ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Πέμπτη 29-5-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ & ΣΤΗΒΕΝ ΚΟΤΡΕΛ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/5/2025 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΗΛ. ΣΙΝΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΝΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΛΙΑΣ ΣΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΡΝΕΡΑ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
XΡΗΣΤΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΜΑΡΝΕΡΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΝΕΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ
{ΕΤΩΝ 90}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
H ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΛΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΙΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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