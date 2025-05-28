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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30-5-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ 

ΕΤΩΝ 54 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΟΡΦΩ–ΡΟΖΑΛΙΑ ΕΥΣΤΡ.  ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

ΕΤΩΝ  80

Κηδεύουμε  την Πέμπτη  29-5-2025  &  ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ & ΣΤΗΒΕΝ ΚΟΤΡΕΛ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/5/2025 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103 

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΗΛ. ΣΙΝΟ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΝΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΗΛΙΑΣ ΣΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΡΝΕΡΑ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/5/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

XΡΗΣΤΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΜΑΡΝΕΡΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΝΕΡΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ

{ΕΤΩΝ 90}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ.  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

H ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΣΠΙΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΛΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΙΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ         

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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