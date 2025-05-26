Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28-5-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡ. ΟΧΤΑΡΑ
{ΕΤΩΝ 66}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ.
H ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΧΤΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΟΧΤΑΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/5/2025 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ -ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ
Που έφυγε από κοντά μας για το αιώνιο ταξίδι κηδεύουμε την Τρίτη 27-5-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΝΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥΛΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ,
ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤ. ΛΟΝΤΟ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΤΟΥ, DANA MORRIS
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΩΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΣΥ, ΓΚΡΕΪΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΦΙΛΙΩ, ΣΠΥΡΟΣ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΣΩΤΗΡΙΟ Κων/νου ΠΛΑΓΙΑΖΟ
=ΕΤΩΝ 68=
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 27 Μαΐου 2025 και ώρα 5.30 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Κουρτεσίου (Μάζι) Ηλείας.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 4.45 μ.μ.
Η σύζυγος του: Ευανθία
Τα τέκνα του: Κωνσταντίνος Πλαγιάζος, Κατερίνα & Γιώργος Μητσόπουλος, Θοδωρής & Γεωργία Πλαγιάζου
Η εγγονή του: Ολυμπία
Τα αδέλφια
Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
THΛ.: 26230 73 685/KIN.: 6948 46 33 43-6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr
e-mail: [email protected], ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΗΣΙ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΟΓΑ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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