Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28-5-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡ. ΟΧΤΑΡΑ

{ΕΤΩΝ 66}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ.

H ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΧΤΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΟΧΤΑΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 93)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/5/2025 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060.

----------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΙΩΑΝΝΗ  ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ -ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ  

Που έφυγε από κοντά μας για το αιώνιο ταξίδι κηδεύουμε την Τρίτη 27-5-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής  Πλατανίου.        

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΜΑΝΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΥΛΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ,

ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤ. ΛΟΝΤΟ

ΕΤΩΝ 86 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΤΟΥ, DANA MORRIS 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΩΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΣΥ, ΓΚΡΕΪΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΦΙΛΙΩ, ΣΠΥΡΟΣ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΣΩΤΗΡΙΟ Κων/νου ΠΛΑΓΙΑΖΟ

=ΕΤΩΝ 68=

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 27 Μαΐου 2025 και ώρα 5.30 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Κουρτεσίου (Μάζι) Ηλείας.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 4.45 μ.μ.

Η σύζυγος του: Ευανθία

Τα τέκνα του: Κωνσταντίνος Πλαγιάζος, Κατερίνα & Γιώργος Μητσόπουλος, Θοδωρής & Γεωργία Πλαγιάζου

Η εγγονή του: Ολυμπία

Τα αδέλφια

Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

THΛ.: 26230 73 685/KIN.: 6948 46 33 43-6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr

e-mail: [email protected], ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90           

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΗΣΙ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 90 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΟΓΑ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

«Θηλιά» για τα νοικοκυριά τα ενοίκια - Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρώπη, στο κόστος στέγασης

Ρεύμα: Στα σταθερά τιμολόγια στράφηκαν το 2024 οι καταναλωτές – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Μακρόν για το χαστούκι: «Μια φάρσα γίνεται γεωπολιτικό ζήτημα»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Βανταράκης Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος Γραφείο Τελετών Παπαζαφείρη

Info