Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13-5-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 – 5 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΙΧ. ΤΡΙΓΚΑ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Πρεσβυτέρα ΑΝΤΩΝΙΑ & Ιερέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΕΩΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-5-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα,παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ:96
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 12-5-2025 και ώρα 10.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου {στο κοιμητήριο} Παραλίας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αθηνά & Νικόλαος Παπαδόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΗΡΑΚΛΗ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
Κηδεύουμε την Τρίτη 13-5-25 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΩΡΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ - ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΩΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΩΡΙΟΥ, ΒΙΚΥ ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΟΒΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΩΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΒΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΓΚΟΒΑΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας σύζυγο ,πατέρα αδελφό & θείο
ΜΑΡΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:67
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 13-5-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αναστασία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεράσιμος Οικονομόπουλος
Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ: ΤΗΛ:2624061930
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