Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3-5-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 82)
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2/5/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ζαρουχλείκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών.
Ο σύζυγος: Διονύσιος
Ο υιός της: Νικόλαος Αθανασόπουλος
Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Ιουλία Φωτοπούλου
Τα εγγόνια της: Δήμητρα, Κωνσταντίνα
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124,
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Παρασκευή 2-5-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΗ & ΥΠΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΛΙΖΑ-ΖΩΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΟΥΝΤΖΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΝΤΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥΝΤΖΑ, ΦΙΛΙΩ ΠΟΥΝΤΖΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΟΥΝΤΖΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΖΟΡΜΠΑ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Παρασκευή 2-5-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Άνω Αλισσού.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΑΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑ
ΝΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΗΤΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ & ΡΟΥΛΗ ΖΟΡΜΠΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΦΩΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΤΡΩΤΣΟ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Παρασκευή 2-5-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ : ΕΥΛΑΜΠΙΑ ( χήρα ) ΕΥΘ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΛΗΒΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ( χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας σύζυγο ,πατέρα ,παππού,αδελφό & θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΓΚΟ
ΕΤΩΝ:78
Θανόντα κηδεύουμε Παρασκευή 2-5-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Κωνσταντίνος Μαραγκός,Θωμάς & Μαρία Μαραγκού,Αναστάσιος Μαραγκός,Σπυριδούλα & Γρηγόρης Κυριαζόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ: ΤΗΛ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ.ΛΑΖΑΡΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 / 5 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ( ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΦΩΤΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΛΛΩΝ ΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΡΝΙΑΚΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΖΙΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΙΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΗΓΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΚΟΛΦΩ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΛΟΥΔΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΡΚΑΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΪΑΦΑ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 .μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΠΕΤΡ. ΜΗΤΣΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΧΑΪΔΩ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-5-2025-5-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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