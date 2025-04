Ελένη Αλμπάνη: «Welcome to Up. Ο πρωτοπόρος θεσμός του Πανεπιστημίου Πατρών, ως προορισμός της νεολαίας το Φθινόπωρο στη Δυτική Ελλάδα»

Αυτή η πρυτανική αρχή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εξωστρέφεια του Πανεπιστήμιου οπότε δεν θα μπορούσε να το πετύχει με καλύτερο τρόπο από αυτόν. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το φεστιβάλ, ενισχύθηκε και ενισχύεται η τοπική κοινωνία γιατί οι δράσεις είναι πάρα πολλές και συμμετέχουν και πάρα πολλοί οι επισκέπτες.

Η τρίτη χρονιά του Welcome to Up, που διήρκεσε πέντε ημέρες, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, καταφέρνοντας να αυξήσει το εύρος των εκδηλώσεων και να επεκταθεί χωροταξικά. Συμμετείχαν 44 φοιτητικές/δομές/τμήματα και σύλλογοι, ενώ για τις ανάγκες διαπεραίωσής του συνεργάστηκαν 34 προμηθευτές και 150 άτομα προσωπικό, πλέον του προσωπικού του Πανεπιστημίου. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έγινε μόνο στο campus του Πανεπιστημίου στο Ρίο, αλλά και στην Βίλλα Κόλλα, στην πλατεία Γεωργίου, στο Καρναβαλικό Εργαστήρι, στην Achaia Clauss, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα (ξενάγηση από τον Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσόστομο) και φυσικά στην Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου με την βοήθεια του κ. Πάνου Λούκα αλλά και σε μέρη του Αγρινίου (πλατεία Δημοκρατίας, Δημαρχείο και Παλαιά Δημοτική Αγορά) και του Μεσολογγίου (Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη).

Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που βοήθησαν στην διοργάνωση, όχι μόνο ομάδες του Πανεπιστημίου αλλά και φορείς, σύλλογοι, επιμελητήρια, εμπορικός σύλλογος, καταστήματα και άλλοι πολλοί που συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπήρχαν και καλλιτεχνικές δράσεις. Εκτός από τις συναυλίες, είχαμε την παρουσίαση κινηματογραφικών ταινιών από το Φεστιβάλ Δράμας αλλά και χορευτικές παραστάσεις από το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων στο Αρσάκειο, έκθεση καρναβαλικής αφίσας, κατασκευές σχετικές με το καρναβάλι, στήσαμε γυμναστήριο και έγιναν αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, με ομάδες που ήρθαν και έπαιξαν με τους φοιτητές αλλά και όσους βρέθηκαν στο campus και άλλα πολλά.

Το Welcome to Up είναι πόλος έλξης και πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης. Οι ξενοδοχειακές μονάδες και η εστίαση γέμισαν από τους επισκέπτες, τους φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο αναδείχθηκε ως ένας σημαντικός ακαδημαϊκός θεσμός της χώρας.

Στόχος τώρα είναι αυτό το Φεστιβάλ να διευρύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και του πανεπιστημιακού τουρισμού.

Επιστρέφουμε τον Οκτώβριο του 2025. Πέντε ημέρες, από τις 7 έως τις 11 του μήνα.

Κλείνοντας να πω, ότι για εμάς είναι πολύ σημαντικό, στο νέο κύκλο που ανοίγουν οι φοιτητές, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς, στο νέο κύκλο που ξεκινάνε τη ζωή τους, να τους υπενθυμίσουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της υποδοχής, δεν είναι μόνοι τους, είναι ένα μονοπάτι που βαδίζουν με συνοδοιπόρους, όχι μόνο μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και από τις πολίτες. Και σε αυτό το ταξίδι, το πρώτο βήμα είναι πάντα πολύ σημαντικό και για αυτό δίνουμε τόση σημασία».