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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τρίτη 15 και την Μ. Τετάρτη 16-4-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΤΑΛΗ

ΕΤΩΝ 33

Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 15-4-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ :
Θεόδωρος Μπατάλης, Μαρία Τσάμη
Δημήτριος & Χριστίνα Καρακίτσου.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 15-4-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.30 μ.μ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ,                    

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,               

ΑΣΗΜΙΝΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ 

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

Τ Α   Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι    Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 15/4/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΣΙΧΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΑ, ΑΛΚΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΦΑΝΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΔΑΛΙΕΤΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΧΡ. ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
  
Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη  15-4-2025 & ώρα 1 μ. μ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίου  Γερασίμου Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΑΒΒΟΥΛΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΓΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΥΣΤΑΘΙΑ  (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΩΡΑΪΤΗ

ΕΤΩΝ  67

Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη  15-4-2025  &  ώρα 3 μ. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.     

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΕΒΑΣΤΗ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ χήρα ΘΕΟΦ. ΒΛΑΧΟΥ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 16-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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