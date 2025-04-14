Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τρίτη 15 και την Μ. Τετάρτη 16-4-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΤΑΛΗ
ΕΤΩΝ 33
Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 15-4-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ :
Θεόδωρος Μπατάλης, Μαρία Τσάμη
Δημήτριος & Χριστίνα Καρακίτσου.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ
ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 15-4-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΣΗΜΙΝΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 15/4/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΣΙΧΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΑ, ΑΛΚΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΦΑΝΤΟΣ, ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΔΑΛΙΕΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΡ. ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 15-4-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΓΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΩΡΑΪΤΗ
ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 15-4-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΕΒΑΣΤΗ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ χήρα ΘΕΟΦ. ΒΛΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 16-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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