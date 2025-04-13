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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Δευτέρα 14 και την Μ. Τρίτη 15-4-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΤΩΝ 95 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 98 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ B ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 

ΕΤΩΝ 78 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΗΡΑ  ΑΝΔΡΕΑ

ΛΙΒΑΝΗ

ΕΤΩΝ 66


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ 

ΤΗΝ  ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  14 – 4 – 2025   ΚΑΙ  ΩΡΑ  13.00 Μ.Μ.

ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ

Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ   ΠΑΤΡΩΝ


ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  &   ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  ΛΙΒΑΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΛΙΒΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ  ΛΙΒΑΝΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ,  ΑΝΔΡΕΑΣ


ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  &  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  &  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  &  ΣΟΦΙΑ  ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  &  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ


ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ,ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037

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ΚΗΔΕΙA

 ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ

ΚΩΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

(ΕΤΩΝ 67)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΩΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ

( ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑ)
{ ΕΤΩΝ 95 }


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 10:30 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΑΣ,

ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΥΡΤΩ, ΓΙΩΡΓΟΣ 

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ

 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΑΡΙΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ

  ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ  ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ  ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ¨

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ

11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΡΧΟΝΤΩ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

 ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ     ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΛ.
ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 4:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΜΑΝΘΟΣ & ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΛΕΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΙΣΑΑΚ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΛΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΘ. ΣΙΩΡΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΡΔΩΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΡΔΩΣΗ, ΡΟΖΑΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΡΑΠΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 15-4-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.30 μ.μ

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α


ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ,                    

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,               

ΑΣΗΜΙΝΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ 


Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

Τ Α   Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι    Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

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