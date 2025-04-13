Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Δευτέρα 14 και την Μ. Τρίτη 15-4-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ B ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΛΙΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 – 4 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΙΒΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΒΑΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ,ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΚΩΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 67)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ
( ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑ)
{ ΕΤΩΝ 95 }
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΑΣ,
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΥΡΤΩ, ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ
12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΑΡΙΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ¨
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ
11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΡΧΟΝΤΩ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΛ.
ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 4:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΜΑΝΘΟΣ & ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΛΕΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΙΣΑΑΚ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΛΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΘ. ΣΙΩΡΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΡΔΩΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΡΔΩΣΗ, ΡΟΖΑΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΡΑΠΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ
ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 15-4-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11.30 μ.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΣΗΜΙΝΑ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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