Χρήστος Μπούρας στο Travel West Forum 2025: Τα σχέδια του πανεπιστημίου Πατρών

Υπάρχει μια προφανής ερώτηση. «Τι θέλει ένα Πανεπιστήμιο σε ένα επιχειρηματικό συνέδριο…»

Όσοι το πιστεύουν αυτό, πιστεύουν στο κρατικό πανεπιστήμιο.

Εμείς είμαστε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που έχει έναν πυλώνα εκπαίδευσης, έναν έρευνας αλλά και έναν τρίτο που λέγεται ανάπτυξη.

Είμαι εδώ λοιπόν να σας μιλήσω για το πώς το πανεπιστήμιο Πατρών συνεισφέρει στον πυλώνα της ανάπτυξης, στον τουρισμό κτλ.

Πρώτα από όλα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού. Το πιστεύουμε, το ενισχύουμε και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι αυτό.

Κάτι που ίσως γνωρίζετε πολλοί. Οργανώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνέδριο όπου όλη η περιοχή καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές, το γνωστό Welcome to Up που φέτος θα γίνει για 4η χρονιά.

Για μια εβδομάδα η περιοχή με σειρά εκδηλώσεων, με επισκέψεις, καλωσορίζει τους πρωτοετείς. Είναι πια ένας θεσμός και είμαστε πολύ περήφανοι που μας αντιγράφουν μεγάλα πανεπιστήμια.

Μετά από πολλά χρόνια και μεγάλες προσπάθειες κατορθώσαμε η Ολυμπιακή Φλόγα να περάσει όχι μόνο από την Πάτρα αλλά και από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συνεχίζουμε…

Την Τετάρτη 2 Απριλίου ο Διεθνής Ποδηλατικός Αγώνας ξεκινά από το ιστορικό κτίριο Α του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχουμε μια καταπληκτική συνεδριακή εγκατάσταση στο πανεπιστήμιο Πατρών. Το Συνεδριακό Κέντρο, το μεγαλύτερο στην Δυτική Ελλάδα, όπου διοργανώνουμε συνέδρια, εκδηλώσεις κτλ.

Δουλεύουμε ήδη και σε λίγο καιρό θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την πρόθεσή μας για τη δημιουργία στην Αρχαία Ολυμπία της 8ης σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέματα ολυμπιακών σπουδών, με μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά με δίδακτρα.

Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι το πανεπιστήμιο διαθέτει πολύ μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις με κλειστό κολυμβητήριο και κλειστό γυμναστήριο, ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο, ένα γήπεδο ολυμπιακών διαστάσεων κι ένα μεγάλο απόθεμα στις φοιτητικές εστίες. Εμείς βάζουμε στον διάλογο ένα ΣΔΙΤ που θα αξιοποιήσει αυτή την περιουσία έτσι ώστε να φέρουμε μεγάλα συνέδρια στην περιοχή, να έρχονται αθλητικές ομάδες , ώστε να γίνουμε ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο.

Να μην παρεξηγηθώ. Θα παραμένει πρώτη προτεραιότητα η σίτιση και η στέγαση των φοιτητών και τα υπόλοιπα θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του πανεπιστημίου.

Σύντομα θα επισκεφθώ τον Υφυπουργό πολιτισμού στο γραφείο του γιατί το πανεπιστήμιο έχει βρει έναν μεγάλο χορηγό που θέλει να δωρίσει και να προσφέρει στην πόλη έργα για να δημιουργηθεί στην πόλη ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεν πρέπει να το αρνηθείτε στην πόλη.