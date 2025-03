Η ηλικία που φτάνουμε στο πικ της νοητικής μας δύναμης

Use it or lose it

Ερευνητές από το Stanford και το University of Cambridgeπαρακολούθησαν χιλιάδες Γερμανούς ενήλικες για αρκετά χρόνια, ως προς το πώς άλλαξαν οι δεξιότητες αλφαβητισμού (γραφής και ανάγνωσης) και αριθμητικής σε κάθε άτομο.

Αντί να συγκρίνουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ταυτόχρονα (μέθοδος που συχνά συγχέει τις διαφορές γενεών με τη γήρανση) εστίασαν στο πώς εξελίχθηκαν οι ικανότητες των ίδιων ατόμων μέσα στα χρόνια. Έτσι απέκτησαν πιο σαφή εικόνα για τον τρόπο που αλλάζουν οι γνωστικές μας δεξιότητες με τα χρόνια και πότε κορυφώνονται.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο αλφαβητισμός και η αριθμητική συνεχίζουν να βελτιώνονται μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των 40.

Μετά τα 40 ο αλφαβητισμός παραμένει αρκετά δυνατή και αρχίζει να μειώνεται ελαφρώς η αριθμητική. Η πτώση όμως, δεν είναι καθολική σε όσους χρησιμοποιούν τακτικά (καθημερινά) τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών πριν τα 50. Όχι μόνο μπορούν να διατηρήσουν και τις δεξιότητες, αλλά μπορούν και να τις βελτιώσουν.

Και κάπως έτσι καταρρίφθηκε η μακροχρόνια πεποίθηση ότι η νοητική πτώση είναι αναπόφευκτη μετά τα 40.

«Στην πραγματικότητα, το πόσο συχνά χρησιμοποιούμε τις γνωστικές μας ικανότητες παίζει μεγαλύτερο ρόλο ως προς το πότε κορυφώνονται, από ό,τι η ηλικία» διευκρίνισαν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι «όσο πιο πολύ κάνει focus ο εγκέφαλός μας, μέσω του διαβάσματος, της επίλυσης προβλημάτων κλπ-, τόσο περισσότερο μπορούμε να καθυστερήσουμε ή ακόμα και να αποφύγουμε οποιαδήποτε πτώση».

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν -πχ οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ-, ωστόσο τα ευρήματα δείχνουν πως η κορύφωση της νοητικής μας κατάστασης δεν εξαρτάται από την ηλικία.

Ως εκ τούτου, «είναι καλύτερο να σκέφτεστε τον εγκέφαλό σας ως έναν μυ που δυναμώνει με τη χρήση και αδυνατίζει όταν τον παραμελείτε».

