Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28-3-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΟ - ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑΜ, ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΡΥΣΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΡΩΦΙΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΕΛΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΡΝΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΦΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΙΡΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΤΣΑΡΤΟΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 91)
Θανούσα, κηδεύουμε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αρόης.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Τα παιδιά της: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΤΟΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ
Τα εγγόνια της: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Τα αδέλφια της: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΒΙΖΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝ.ΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΞΥΔΙΑ, ΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΤΟΛΙΑ.
Τα δισέγγονα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΛΙΟΥΡΔΗ
(ΕΤΩΝ 67)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΩΡΑ 2:00 μ.μ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠ. ΜΠΟΥΡΔΟ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΡΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Πέμπτη 27-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΣΑΒΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΨΥΛΛΙΑ
ΕΤΩΝ 84
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/3/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΑΤΡΩΝ)
(Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ).
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΥΛΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ 2610337037.
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ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΑΝΔΡΕΑ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 58
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 27-3-2025 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σαραβάλι Πατρών.
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Αικατερίνη Ντεντοπούλου,
Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Ντεντόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεοδοσία, Ανδριάνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος Ντεντόπουλος,
Αθηνά Ντεντοπούλου,
Βασιλική & Χρήστος Παππάς
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ: ΤΗΛ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΩΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΛΕΩΝ. ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΑΠΦΩ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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