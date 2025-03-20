Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22-3-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΡΗΓ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 71)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΔΩΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΒΑΛΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΑΝΗ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-3-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΝΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΡΤΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 105
ΚΗΔΕYΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΞΕΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΞΕΝΗ ΓΕΙΤΟΝΑΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΞΙΜΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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