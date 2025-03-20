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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22-3-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΡΗΓ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 71)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΔΩΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΒΑΛΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ      ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΑΝΗ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-3-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΝΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΡΤΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ  

ΕΤΩΝ 105

ΚΗΔΕYΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/3/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12  ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ           

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 79)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 ΜΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΙΧΑΛΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΞΕΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΞΕΝΗ ΓΕΙΤΟΝΑΣ,

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ  & ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΞΙΜΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

    Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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