Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Μαρτίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 – 3 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΠΑΝΟΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ , ΣΠΥΡΟΣ , ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ &ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΠΑ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 12 μεσημβρίας ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΞ. ΠΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ , ΝΙΚΟΣ , ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΕΟΚ. ΖΕΒΛΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΟ - ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΒΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΒΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΕΒΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΕΒΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΑΡ. ΓΙΩΤΗ, ΑΡΙΣΤΕΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΗΒΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΜΠΑΖΕ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
Fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ( ΜΑΧΗ ) ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΔΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ
ΡΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141
ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΤΣΙΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΘΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΑΛΕΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΩΝ. ΛΙΒΑΘΙΝΟ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΛΕΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΥΑΣ ΙΤΕΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΡΙΑ, ΕΛΛΗ, ΝΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΦΩΤΟ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 2μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΜΑΔΟΥΡΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 78)
Θανούσα, κηδεύουμε Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.
Τα αδέλφια της: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ
(ΕΤΩΝ 81)
Θανούσα, κηδεύουμε Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 14:00 από τον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ίσωμα Πατρών
Τα παιδιά της: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΛΥΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Τα εγγόνια της: ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Τα αδέλφια της: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΛΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΕΜ. ΖΑΝΙΔΗ,ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ-ΣΤΟΛΛΑ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΟΛΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΥΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΜΠΕΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)
Θανούσα, κηδεύουμε Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ζαρουχλεΐκων
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Αχαΐας
Τα παιδιά της: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΜΠΕΡΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ,
Τα εγγόνια της: ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΑ
Τα αδέλφια
Τα δισέγγονα
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
THΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 – 3 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & GREGORY DAVIS
ΕΛΛΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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