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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Μαρτίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ    ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ   ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  88


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ   17 – 3 – 2025   ΚΑΙ   ΩΡΑ  3.30  Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΑΝΩ  ΑΛΙΣΣΟΥ

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  3.00 Μ.Μ.


ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ &  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΑΛΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΟΦΙΑ  ΧΗΡΑ  ΠΑΝ.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  &  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΒΕΣΚΟΥΚΗ

ΠΑΝΟΣ  ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ


ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ , ΣΠΥΡΟΣ , ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ  &ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΣΚΑΦΙΔΑ


Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ  :  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  


   ΤΑ    ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΠΑ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 12 μεσημβρίας ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΞ. ΠΑΠΠΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ , ΝΙΚΟΣ , ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΕΟΚ. ΖΕΒΛΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΟ - ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΒΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΒΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΕΒΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΕΒΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΑΡ. ΓΙΩΤΗ, ΑΡΙΣΤΕΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑ

Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΗΒΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΜΠΑΖΕ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
Fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ( ΜΑΧΗ ) ΜΑΚΡΗ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΔΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ

ΡΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141
ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΤΣΙΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΘΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΑΛΕΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΩΝ. ΛΙΒΑΘΙΝΟ
ΕΤΩΝ 73

Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΛΕΡΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑ
ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΡΥΑΣ ΙΤΕΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΡΙΑ, ΕΛΛΗ, ΝΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΦΩΤΟ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 2μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΜΑΔΟΥΡΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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Κηδεία

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

Θανούσα, κηδεύουμε Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.

Τα αδέλφια της: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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Κηδεία

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ

(ΕΤΩΝ 81)

Θανούσα, κηδεύουμε Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 14:00 από τον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ίσωμα Πατρών

Τα παιδιά της: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΛΥΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Τα εγγόνια της: ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα αδέλφια της: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΛΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΕΜ. ΖΑΝΙΔΗ,ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ-ΣΤΟΛΛΑ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΟΛΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr
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Κηδεία

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΥΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΜΠΕΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 85)

Θανούσα, κηδεύουμε Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2025 και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ζαρουχλεΐκων

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Αχαΐας

Τα παιδιά της: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΜΠΕΡΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ,

Τα εγγόνια της: ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΑ

Τα αδέλφια

Τα δισέγγονα

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

THΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ


ΚΑΤΙΝΑ   ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

ΕΤΩΝ 63


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ  18 – 3 – 2025  ΚΑΙ  ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ 

Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ  Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ 


Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ  ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

 ΚΩΣΤΑΣ  ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ   ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ


ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑ  &  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΠΥΡΑΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ   &   GREGORY   DAVIS

ΕΛΛΗ  ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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