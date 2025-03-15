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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 16 και την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝ. ΔΙΔΑΧΟ
ΕΤΩΝ 92

κηδεύομε την Κυριακή 16-3-2025 και ώρα 12 μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Νέου Πατρών

Η Ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Στεφάνου ΒΙΠΕ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Αλέξιος & Δέσποινα, Ιωάννης & Νικολίτσα, Γεώργιος & Ελένη Διδάχου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :
Παναγιώτης, Γεώργιος, Αφροδίτη & Στέφανος, Παναγιώτης, Χρήστος, Παναγιώτης, Γεώργιος, Αγαμέμνονας
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ «Κων. Γαλαριώτη»
Α ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 341.608, 2610 325.417
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παν. Νοσοκομ. Ρίου)
ΤΗΛ. 2610 451.566 - ΚΙΝΗΤΟ: 6932 - 930023

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟ & ΠΑΠΠΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΑΣ. ΜΗΛΑ ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 / 3 / 25 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΗΛΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΛΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΑΡΙΑ , ΕΛΕΝΗ , ΛΑΜΠΡΙΝΗ , ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΠΑ 

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 12 μεσημβρίας ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΞ. ΠΑΠΠΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ , ΝΙΚΟΣ , ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΕΟΚ. ΖΕΒΛΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΟ - ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΒΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΒΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΕΒΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΕΒΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΑΡ. ΓΙΩΤΗ, ΑΡΙΣΤΕΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑ

Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΗΒΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΜΠΑΖΕ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
Fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ( ΜΑΧΗ ) ΜΑΚΡΗ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΔΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ

ΡΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141
ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΤΣΙΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΘΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΑΛΕΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΩΝ. ΛΙΒΑΘΙΝΟ

ΕΤΩΝ 73

Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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