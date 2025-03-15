Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 16 και την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝ. ΔΙΔΑΧΟ
ΕΤΩΝ 92
κηδεύομε την Κυριακή 16-3-2025 και ώρα 12 μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Νέου Πατρών
Η Ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Στεφάνου ΒΙΠΕ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Αλέξιος & Δέσποινα, Ιωάννης & Νικολίτσα, Γεώργιος & Ελένη Διδάχου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :
Παναγιώτης, Γεώργιος, Αφροδίτη & Στέφανος, Παναγιώτης, Χρήστος, Παναγιώτης, Γεώργιος, Αγαμέμνονας
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ «Κων. Γαλαριώτη»
Α ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 341.608, 2610 325.417
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παν. Νοσοκομ. Ρίου)
ΤΗΛ. 2610 451.566 - ΚΙΝΗΤΟ: 6932 - 930023
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟ & ΠΑΠΠΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΑΣ. ΜΗΛΑ ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 / 3 / 25 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΗΛΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΛΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΑΡΙΑ , ΕΛΕΝΗ , ΛΑΜΠΡΙΝΗ , ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΠΑ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 12 μεσημβρίας ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΕΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΞ. ΠΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ , ΝΙΚΟΣ , ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΕΟΚ. ΖΕΒΛΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΟ - ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΒΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΕΒΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΕΒΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΕΒΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΑΡ. ΓΙΩΤΗ, ΑΡΙΣΤΕΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΒΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΗΒΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΜΠΑΖΕ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
Fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ( ΜΑΧΗ ) ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 / 3 / 2025 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΔΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ
ΡΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141
ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/3/2025 & ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΤΣΙΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΘΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΑΛΕΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΕΩΝ. ΛΙΒΑΘΙΝΟ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-3-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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