Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

Κηδείες - Πένθη
KHΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 15-3-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών.
(Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Οβρυάς Πατρών)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΚΟ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 - 3 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΗΛΙΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΗΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΜΑΡΑΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΥΡΤΩ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/3/2025 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΟΚΟΒΙΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚΗΤ. ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΙΑΤΡΟ - ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε το Σάββατο 15 Μαρτίου 2025 και ώρα 3,00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού Αιγίου.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από ώρα 2,00 μ.μ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΝΙΚΗΤΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΣΜΗΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΑΚΙ ΧΗΡΑ ΔΙΑΜ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΛΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΖΩΝΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΙΓΙΟ - ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 127, Αίγιο 251 00
Τηλέφωνο: 2691 068158
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο.
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