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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

KHΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΜΑΡΙΑ  ΧΗΡΑ  ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Θανούσα  κηδεύουμε το Σάββατο  15-3-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς  Πατρών.

(Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Οβρυάς Πατρών)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ    

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ   ΜΗΚΟ

ΕΤΩΝ  81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ   15 - 3 - 2025   ΚΑΙ   ΩΡΑ  3.00  Μ.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  2.30 Μ.Μ.

Η   ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΗΛΙΑΣ  &  ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  ΜΗΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΗΚΟΣ

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΧΗΡΑ  ΑΝΑΣΤ.  ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΧΗΡΑ  ΝΙΚΟΛ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ    ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                        

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΜΑΡΑΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΥΡΤΩ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΣΗΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/3/2025 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΚΟΚΟΒΙΚΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ,

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚΗΤ.  ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ

ΙΑΤΡΟ  -  ΕΤΩΝ  75

Κηδεύουμε  το  Σάββατο  15  Μαρτίου  2025  και  ώρα  3,00  μ.μ.  από  τον  Ιερό  Ναό  των  ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &   ΕΛΕΝΗΣ  –ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ  Συνοικισμού  Αιγίου.

Η  σορός  θα  βρίσκεται  στον  Ιερό  Ναό  από  ώρα  2,00  μ.μ. 

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ:

ΝΙΚΗΤΑΣ  &  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ

ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ  ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΙΣΜΗΝΗ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΑΚΙ  ΧΗΡΑ  ΔΙΑΜ.  ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  &  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ

ΕΛΛΗ  ΧΗΡΑ  ΠΑΝ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΟΖΩΝΑΣ

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ          

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΙΓΙΟ - ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 127, Αίγιο 251 00

Τηλέφωνο: 2691 068158

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο.

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πανικός σε πτήση με μεθυσμένη επιβάτιδα - Αναγκαστική προσγείωση στην Αθήνα

Άγνωστοι προσποιούνται του υπαλλήλους του Δήμου Πατρέων και ζητούν στοιχεία λογαριασμών

Εργάτης βρέθηκε μαχαιρωμένος στο λαιμό, σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

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