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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πενθη

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚ. ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ « ΦΛΟΓΑ »

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝ. ΓΚΟΒΑ

( ΕΤΩΝ 78 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 ΜΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ  ΑΓΓΕΛΩΝ Α  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ,

ΜΑΡΙΑ& ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 90

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ .

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΓΟΥΣΗ,

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΗ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙA

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΕΝΗ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΣΕΝΗ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Η ΑΔΕΛΦΗ

ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΠΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 74)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ Θ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΡΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ,

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ

(ΕΤΩΝ 89)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΠΙΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (χήρα)  ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΜΠΑΝΑ -  ΕΤΩΝ   84
Κηδεύουμε  την Τρίτη   4-3-2025  &  ώρα 3.30 μ. μ. από  τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου ( Μποζαϊτικα).

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ 

Την  πολυαγαπημένη  μας

  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ - ΕΤΩΝ  89

Κηδεύουμε την  Τρίτη  4-3-2025  &  ώρα 11  π. μ  από  τον   Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.  

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ < ΦΛΟΓΑ >

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον    πολυαγαπημένο  μας

ΑΝΔΡΕΑ   ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟ
ΣΥΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ    88
 
Κηδεύουμε την Τρίτη  4-3-2025  & ώρα 12  μεσ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίας Βαρβάρας Πατρών.  

 Η  ταφή θα γίνει Νεκροταφείο Παναγίας  Αλεξιωτίσσης.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΕΤΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΣΙΑΦΑΡΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΠΑΡΤΖΙΛΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΤΡΥΦ. ΤΖΕΛΗ

{ ΕΤΩΝ 89 }

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 3 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΥΔΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΤΖΕΛΗΣ,

ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΛΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΛΗ,

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΖΕΛΗ  & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ              ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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Κηδεία
Την αγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύομε την Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 4 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλικου Πατρών.
Η ΑΔΕΛΦΗ:
Χαρίκλεια χήρα Αντ. Χαραλαμπόπουλου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ « Κων. Γαλαριώτη»
Α ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 341.608, 2610 325.417

Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Παν. Νοσοκομ. Ρίου) -

ΤΗΛ. 2610 451.566 - ΚΙΝΗΤΟ: 6932 - 930023

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Κηδεία
Τον αγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ-ΛΑΜΠΡΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών. Η Ταφή θα γίνει στο Α κοιμητήριο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αγγελική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Κων/νος & Αντωνία, Αλεξάνδρα & Κοσμάς
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ « Κων. Γαλαριώτη»
Α ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 341.608, 2610 325.417

Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Παν. Νοσοκομ. Ρίου) -

ΤΗΛ. 2610 451.566 - ΚΙΝΗΤΟ: 6932 - 930023

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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΕΠΑΜ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:89
Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία στα Ζησιμέικα Αχαΐας .
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Επαμεινώντας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Αικατερίνη Ζησιμοπούλου, Κωνσταντίνος & Αθανασία Ζησιμοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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KHΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας  σύζυγο,

μητέρα,γιαγιά,αδελφή & θεία

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΣΥΖ.  ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

ΕΤΩΝ:74

Θανούσα  κηδεύουμε Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 12.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών .

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σαραβαλίου Πατρών}

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Γεώργιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεόδωρος & Ευφροσύνη,

Λάμπρος & Όλγα,

Ανδρέας & Αθανασία

 ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

( ΕΤΩΝ 28 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Β  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΜΗΤΕΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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KHΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ { ΜΗΤΣΟ } ΛΙΑΠΗ

ΕΤΩΝ:75

Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 5-3-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρών.

 {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών} .

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυριδούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Νικολίτσα Λιάπη,

Αικατερίνη & Νικόλαος Ντούσκος.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Δημήτριος,Σπυριδούλα,Αναστασία,Άγγελος

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:Γεώργιος & Δήμητρα Λιάπη,

Μαρία & Αθανάσιος Λαμπρόπουλος,

Βασίλειος & Γεωργία Λιάπη,

Διαμαντής Λιάπης

   ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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