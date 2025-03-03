Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025

Κηδείες - Πενθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚ. ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ « ΦΛΟΓΑ »
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝ. ΓΚΟΒΑ
( ΕΤΩΝ 78 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 1 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΡΙΑ& ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ .
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΓΟΥΣΗ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΣΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΠΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ Θ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΡΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ,
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΣΠΙΡΗ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (χήρα) ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΜΠΑΝΑ - ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-3-2025 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου ( Μποζαϊτικα).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ - ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-3-2025 & ώρα 11 π. μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ < ΦΛΟΓΑ >
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟ
ΣΥΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-3-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει Νεκροταφείο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΕΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΣΙΑΦΑΡΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΠΑΡΤΖΙΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΤΡΥΦ. ΤΖΕΛΗ
{ ΕΤΩΝ 89 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΥΔΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΤΖΕΛΗΣ,
ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΛΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΛΗ,
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΖΕΛΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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Κηδεία
Την αγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύομε την Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 4 μ.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλικου Πατρών.
Η ΑΔΕΛΦΗ:
Χαρίκλεια χήρα Αντ. Χαραλαμπόπουλου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ « Κων. Γαλαριώτη»
Α ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 341.608, 2610 325.417
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Παν. Νοσοκομ. Ρίου) -
ΤΗΛ. 2610 451.566 - ΚΙΝΗΤΟ: 6932 - 930023
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Κηδεία
Τον αγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ-ΛΑΜΠΡΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών. Η Ταφή θα γίνει στο Α κοιμητήριο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αγγελική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Κων/νος & Αντωνία, Αλεξάνδρα & Κοσμάς
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ « Κων. Γαλαριώτη»
Α ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛ. 2610 341.608, 2610 325.417
Β ́ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Παν. Νοσοκομ. Ρίου) -
ΤΗΛ. 2610 451.566 - ΚΙΝΗΤΟ: 6932 - 930023
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΕΠΑΜ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:89
Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία στα Ζησιμέικα Αχαΐας .
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Επαμεινώντας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Αικατερίνη Ζησιμοπούλου, Κωνσταντίνος & Αθανασία Ζησιμοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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KHΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα,γιαγιά,αδελφή & θεία
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ:74
Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 4-3-2025 και ώρα 12.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών .
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σαραβαλίου Πατρών}
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Γεώργιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θεόδωρος & Ευφροσύνη,
Λάμπρος & Όλγα,
Ανδρέας & Αθανασία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
( ΕΤΩΝ 28 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ { ΜΗΤΣΟ } ΛΙΑΠΗ
ΕΤΩΝ:75
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 5-3-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών} .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυριδούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Νικολίτσα Λιάπη,
Αικατερίνη & Νικόλαος Ντούσκος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Δημήτριος,Σπυριδούλα,Αναστασία,Άγγελος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Γεώργιος & Δήμητρα Λιάπη,
Μαρία & Αθανάσιος Λαμπρόπουλος,
Βασίλειος & Γεωργία Λιάπη,
Διαμαντής Λιάπης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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