Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Αμαλιάδα Νάσος Νασόπουλος Πατρινό Καρναβάλι 2025 Τέμπη ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δ...

Κηδείες - Πενθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓ.

ΤΣΙΚΝΙΑ

ΕΤΩΝ 94

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 3 / 2025

ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΡΙΑ, ΜΑΝΘΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

----

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΘΕΩΝΗ ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ

ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ 87

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 3 / 2025

ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ

 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ

 Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

---

 ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  ΝΙΚ. ΚΑΡΕΛΑ
 ΕΤΩΝ  84
Κηδεύουμε την Καθαρά  Δευτέρα  3-3-2025  &  ώρα 4  μ. μ  από  τον   Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.  

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

 Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΤΖΕΝΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

 ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ: ΠΕΡΣΑ, ΑΘΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ

 

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 95 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΟΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ"

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΑΘΑΝ. ΓΚΟΒΑ

( ΕΤΩΝ 78 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 1 ΜΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ  ΑΓΓΕΛΩΝ

΄ Α  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ,

ΜΑΡΙΑ& ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 90

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ .

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΓΟΥΣΗ,

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΗ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙA

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΕΝΗ

(ΕΤΩΝ 92)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΣΕΝΗ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Η ΑΔΕΛΦΗ

ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

----------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (χήρα)  ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΜΠΑΝΑ -  ΕΤΩΝ   84
Κηδεύουμε  την Τρίτη   4-3-2025  &  ώρα 3.30 μ. μ. από  τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου ( Μποζαϊτικα).

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---

 

ΚΗΔΕΙΑ 

Την  πολυαγαπημένη  μας

  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ - ΕΤΩΝ  89

Κηδεύουμε την  Τρίτη  4-3-2025  &  ώρα 11  π. μ  από  τον   Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.  

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ < ΦΛΟΓΑ >

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

---------------------------

Ειδήσεις Τώρα

Έκρηξη χαράς στη μεγαλύτερη νύχτα του Πατρινού Καρναβαλιού- ΦΩΤΟ

Πατρινό Καρναβάλι 2025: Η Βασίλισσα ανέβηκε στο άνθινο άρμα της- ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ

Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές άνοιξαν διάδρομο για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ- To viral βίντεο από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη

Info