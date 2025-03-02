Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Κηδείες - Πενθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓ.
ΤΣΙΚΝΙΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 3 / 2025
ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΜΑΝΘΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 / 3 / 2025
ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΝΙΚ. ΚΑΡΕΛΑ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Καθαρά Δευτέρα 3-3-2025 & ώρα 4 μ. μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΖΕΝΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΠΕΡΣΑ, ΑΘΗΝΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΟΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ"
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΘΑΝ. ΓΚΟΒΑ
( ΕΤΩΝ 78 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 1 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
΄ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΡΙΑ& ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ .
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΓΟΥΣΗ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΣΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (χήρα) ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΜΠΑΝΑ - ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-3-2025 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου ( Μποζαϊτικα).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΑΜΠΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ - ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-3-2025 & ώρα 11 π. μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ < ΦΛΟΓΑ >
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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