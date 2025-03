Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος στην πυρά - Τι θα δούμε στην Τελετή Λήξης Πατρινού Καρναβαλιού 2025

Προτού ακόμη ο απόηχος της Μεγάλης Παρέλασης κοπάσει, το ραντεβού ανανεώνεται για τηνΤελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και την καύση του Καρνάβαλου και όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν στον Μώλο της Αγίου Νικολάου όπου απόψε στις 9μμ χιλιάδες Πατρινοί καρναβαλιστές και επισκέπτες θα αποχαιρετίσουν τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας.

Η καύση του Καρνάβαλου, κεντρικό στοιχείο της τελετής, μέσα από τις στάχτες του «Βασιλιά» θα μεταδώσει τα μηνύματα της αναγέννησης και της ελπίδας.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα, θα κηρύξει τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και ταυτόχρονα την έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2026. Ένας κύκλος χαράς, δημιουργίας, έμπνευσης, φαντασίας, συγκινήσεων, απρόοπτων συναντήσεων κλείνει και παραδίνει τη σκυτάλη ευθύς σε έναν άλλον. Ένας νέος κύκλος ανοίγει!

Πλήθος πυροτεχνημάτων θα φωτίσουν τον ουρανό δίνοντας λάμψη στην καρναβαλική νύχτα που θα δονείται από ήχους της μουσικής.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα περιλαμβάνει:

-Συναυλία ABOVE SUSPICION BAND ως live opening band με χορογραφίες από την σχολή της Μάγδας Κωστοπούλου "Dream Dance"

-LIVE SHOW BY PLAYMEN AND KLAVDIA

-Dj set by Dj GOGOS & SARADIS

Oι χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν την Klavdia, λίγο πριν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025, να τραγουδά ζωντανά για το Καρναβάλι μας διασκευές των Playmen σε γνωστά κομμάτια συμμετέχοντας στο Live Show των Playmen.

Την Τελετή Λήξης θα παρουσιάσει ο Δημήτρης Μουλίνος.

Ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα από όλους τους συμμετέχοντες συντελεστές, για να αποχαιρετίσουμε όλοι μαζί όπως του αξίζει το Πατρινό Καρναβάλι 2025 και να υποδεχτούμε το νέο Καρναβάλι μας, αυτό του 2026 που μόλις θα αρχίσει!