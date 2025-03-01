Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 2, Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΘΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΜΑΝΤΖΑΡΑ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Κυριακή 2-3-2025 & ώρα 11.30 π. μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑ,
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΟΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ"
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΘΑΝ. ΓΚΟΒΑ
( ΕΤΩΝ 78 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 1 Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
΄ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΡΙΑ& ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκη
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ .
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΓΟΥΣΗ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΣΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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