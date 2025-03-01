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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 2, Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΘΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. 

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

(ΕΤΩΝ 87)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΜΑΝΤΖΑΡΑ
 ΕΤΩΝ  91

Κηδεύουμε την Κυριακή  2-3-2025  &  ώρα 11.30  π. μ  από  τον   Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.  

Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Συχαινών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ  ΜΑΝΤΖΑΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑ,

 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 95 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΟΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ"

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΑΘΑΝ. ΓΚΟΒΑ

( ΕΤΩΝ 78 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 1 Μ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ  ΑΓΓΕΛΩΝ

΄ Α  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ,

ΜΑΡΙΑ& ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία τελετών Βανταράκη

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 90

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-3-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ .

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΓΟΥΣΗ,

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΗ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΕΝΗ

(ΕΤΩΝ 92)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΤΣΕΝΗ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Η ΑΔΕΛΦΗ

ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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