Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12-2-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΑΡΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΙΟΛΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΣΒΟΡΛΙΓΚΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Τρίτη 11 -2- 2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ ΣΒΟΡΛΙΓΚΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΒΟΡΛΙΓΚΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΣΒΟΡΛΙΓΚΟΥ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ, ΑΛΜΠΕΤΑ ΣΒΟΡΛΙΓΚΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ
Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΙΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΣΩΤ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/2/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝOY ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 - 2 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 2.00 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΕΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗ
ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΤΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΤΕΛΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ.
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR6201715580006558142155306
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 59)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΖΕΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΙΩΑΝ. ΝΤΑΕΡΕ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΡΤΖΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΝΤΕΜΠΗ ΝΤΑΕΡΕ
ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΧΤΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 62)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11/2/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΗΓ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ-ΣΚΕΝΤΖΟ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας της πάρασυρσης της Αλεξάνδρας Νίκα από την Bentley - «Ο οδηγός σταμάτησε για δευτερόλεπτα κι αμέσως έφυγε»
Τέμπη: «Με δεδομένη την άγνοια της πηγής, η πιστοποίηση καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη» - Οι πρώτες εκτιμήσεις για την γνησιότητα των νέων βίντεο από την ομάδα Κοκοτσάκη
Προβάλλονται τη Δευτέρα 10-2 στο Δαναό τα "Μαθήματα Πιάνου" της Τζέιν Κάμπιον
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