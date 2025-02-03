Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4-2-2025

Κηδείες - Πένθη
KHΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα & γιαγιά
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΖ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΕΤΩΝ: 91
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 4-2-2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στο Ανδρώνι.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλέξιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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KHΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, θυγατέρα, αδελφή & θεία
ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΥΖ. ΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΚΟΛΛΙΑ}
ΕΤΩΝ: 61
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 4-2-2025 και ώρα 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ηλίας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Μαριτίνα, Ανδρέας & Στέλλα, Παναγιώτης
Η ΕΓΓΟΝΗ: Αριάδνη
Η ΜΗΤΕΡΑ: Νικολίτσα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 52
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4-2-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στα Μπινιαρέικα Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Λεμονιά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα & Βασίλης,
Αθηνά & Νικόλαος,
Αναστασία, Χαράλαμπος,
Κωνσταντίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 73)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΤΣΩΝΗΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔ. ΜΑΣΣΑΛΑ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝ. ΑΪΒΑΛΗ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/2/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η ΚΟΡΗ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΟΦΙΑ & ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΑΪΒΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΠΑΝΑΪΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΠΕΡΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΟΣΙΜΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΒΙΚΕΝΤΙΑ - ΙΡΙΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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