Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Αμαλιάδα Νάσος Νασόπουλος Πατρινό Καρναβάλι 2025
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4-2-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

KHΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα & γιαγιά  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΣΥΖ.  ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ

ΕΤΩΝ: 91

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 4-2-2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στο Ανδρώνι.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλέξιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

KHΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, θυγατέρα, αδελφή & θεία   

ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΥΖ.  ΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ:  {ΚΟΛΛΙΑ}

ΕΤΩΝ: 61

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 4-2-2025 και ώρα 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο  Αγίου Μηνά Πατρών}.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ηλίας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Μαριτίνα, Ανδρέας & Στέλλα, Παναγιώτης

Η ΕΓΓΟΝΗ: Αριάδνη   

Η ΜΗΤΕΡΑ: Νικολίτσα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

KHΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 52

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4-2-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στα Μπινιαρέικα Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Λεμονιά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα & Βασίλης,

Αθηνά & Νικόλαος,

Αναστασία, Χαράλαμπος,

Κωνσταντίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 73)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΤΣΩΝΗΣ) 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔ. ΜΑΣΣΑΛΑ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝ. ΑΪΒΑΛΗ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/2/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η ΚΟΡΗ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΟΦΙΑ & ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΑΪΒΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΠΑΝΑΪΤΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΠΕΡΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΟΣΙΜΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΒΙΚΕΝΤΙΑ - ΙΡΙΔΑ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Χρήστος Μάστορας: Βίντεο ντοκουμέντο με το τζιπ του λίγο πριν το σήμα για αλκοτέστ

Νικόλαος Ντε Γκρες - Χρυσή Βαρδινογιάννη: «Δεν έχουμε άγχος»

Πάτρα: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) επισκέφθηκε ο Γιώργος Α. Παπανδρέου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

Info