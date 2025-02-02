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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΠΕΡΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΦΛΩΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 70

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΜΑΡΙΑΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΜΑΡΙΖΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ,ΣΤΕΛΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΚΟΤΣΑΚΟΥ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΑΛΔΙΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΙΩΑΝ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  76
 Κηδεύουμε την  Δευτέρα  3-2-25 & ώρα 2  μ. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

 

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 73)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΤΣΩΝΗΣ) 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔ. ΜΑΣΣΑΛΑ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

 

 

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