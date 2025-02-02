Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΠΕΡΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΦΛΩΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΜΑΡΙΑΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΜΑΡΙΖΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ,ΣΤΕΛΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΚΟΤΣΑΚΟΥ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΑΛΔΙΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΩΑΝ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-2-25 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 73)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΤΣΩΝΗΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔ. ΜΑΣΣΑΛΑ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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