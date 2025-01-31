Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 1η και την Δευτέρα 3-2-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΗ - ΚΑΛΗΜΕΡΗ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. ΑΧΑΪΑΣ, ΙΒΑΝ : GR7401102260000022629623145
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΥΚΑ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΚΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΤΟΥΝΤΖΑΙ ΕΦΕΝΤΙΟΓΛΟΥ,
ΙΕΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΥΚΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΥΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΤΖΑ
(ΕΤΩΝ 65)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/02/2025 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΤΣΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 2610337037.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓ. ΦΡΟΥΦΡΗ
(ΒΑΓΓΕΛΑΣ) ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΟΥΦΡΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΟΥΦΡΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΟΥΦΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΣΜΗΝΑΡΧΟ ε.α (Τ.Υ.Μ.)
ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΡΙΑΝΤΗ
ΕΤΩΝ: 86
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 1-2-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στα Λουσικά Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Αδαμαντία Τριάντη
Κωνσταντίνος & Μαρία Τριάντη
Παναγιώτης & Ευανθία Τριάντη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΠΕΡΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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Πανεπιστήμιο Πατρών: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων
Τηλεθέαση (30/1): Τι νούμερα έκαναν ο «Εθνικός Τελικός της Eurovision» και ο αγώνας «Ολυμπιακός - Καραμπάγκ»
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ για την απώλεια της Βασιλικής Λυμπέρη - Καλημέρη
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