Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22-1-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΛΛΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 - 1 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΩΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΛΙΟΣ
ΝΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΑΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΙΤΣΙΟΥΓΚΑ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΛΚΜΗΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
Ετών 78
(Επίτιμος Συντ/χος Πρόεδρος Μουσικών Νοτιοδυτικής Ελλάδας-Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος)
Θανόντα κηδεύουμε στις 21/1/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήριος Οβρυάς Πατρών. Η σορός θα ευρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 πμ. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Παναγιώτα
Τα παιδιά του: Δημοσθένης, Ιωάννα
Τα αδέλφια του
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Γιαννόπουλος & Υιός
Ευβοίας 131 Πάτρα, τηλ. 2610 324 501.
Β’ γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3 Αίγιο, τηλ. 26910 27444.
Κιν. 6932 885964.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΘΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΥΡΤΩ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΒΕΛΤΑΝΑ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΡΕΝΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΡΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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KHΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό & θείο
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 69
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 22-1-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Καρπέτα Τριταίας.
Ο ΥΙΟΣ: Ιωάννης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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