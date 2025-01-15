Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και το Σάββατο 18-1-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΤΣΟΥΡΕΚΗ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΕΧΛΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΡΕΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΕΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΙΓΓΛΕΣΗ
(ΕΤΩΝ 71)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΤΙΜΟΛΕΩΝ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΑΝΑΗ ΑΝΘΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΣΥΛΑΪΔΗ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Πέμπτη 16-1-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καβάσιλα Ηλείας.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΛΑΪΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓIOY MAΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ (ΕΥΒΟΙΑΣ 243).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΟΡΙΤΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΤΣΗ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΕΤΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΙΩΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΝΑ, ΜΑΞΙΜΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 66
Κηδεύουμε την Πέμπτη 16 -1- 2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΙΡΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΜΙΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε το Σάββατο 18-1-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανθόφυτου Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΤΕΛΙΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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