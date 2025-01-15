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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και το Σάββατο 18-1-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΤΣΟΥΡΕΚΗ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΕΧΛΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΡΕΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΕΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ       

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΙΓΓΛΕΣΗ

(ΕΤΩΝ 71)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η  ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΤΙΜΟΛΕΩΝ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΑΝΑΗ ΑΝΘΟΥΛΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα)  ΙΩΑΝ. ΣΥΛΑΪΔΗ

ΕΤΩΝ  90

Κηδεύουμε την Πέμπτη  16-1-2025  & ώρα 11 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου Γεωργίου Καβάσιλα Ηλείας.

Η  ΚΟΡΗ  ΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΛΑΪΔΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓIOY MAΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ (ΕΥΒΟΙΑΣ 243).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΟΡΙΤΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΤΣΗ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΕΤΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΙΩΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΑ,

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΝΑ, ΜΑΞΙΜΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΑΝΤ.  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   66

Κηδεύουμε την Πέμπτη  16 -1- 2025  & ώρα  1 μ.μ.  από  τον Ιερό  Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΙΡΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΙΜΙΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ.  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΤΩΝ  96

Κηδεύουμε το Σάββατο  18-1-2025  &  ώρα 12  μεσ.  από τον Ιερό Ναό  Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανθόφυτου Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας. 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΣΤΕΛΙΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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