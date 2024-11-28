Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Αμαλιάδα Νάσος Νασόπουλος 15 χρόνια thebest Εκλογές ΗΠΑ 2024
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29-11 και την Δευτέρα 2-12-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΘΑΝ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2 Μ.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΝΤΑΣΚΟΥΦΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΖΩΗ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΝΙΒΑ ΜΑΝΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗ)

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2024 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΟΥ) ΣΤΑ ΝΙΦΟΡΑΙΪΚΑ ΑΧΑΙΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΙΒΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΡΙΑΔΝΗ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΑΝΩ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ            

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΙΑΤΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ».

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΦΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΕΤΩΝ 66

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΡΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΑΡΕΤΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΣΩΡΡΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.) ΚΑΤΣΑΪΤΗ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΛΑΜΠΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

--------------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα: Το Εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Εγκρίθηκε με αρχική χρηματοδότηση 16,5 εκ. ευρώ η ΟΧΕ για το παράλιο μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας

Πάτρα: Συνεχίζεται η έκθεση «Τιμάμε τους αγώνες του λαού μας»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου Γραφείο Τελετών Λύρας

Info