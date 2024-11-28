Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29-11 και την Δευτέρα 2-12-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΘΑΝ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΝΤΑΣΚΟΥΦΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΖΩΗ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΝΙΒΑ ΜΑΝΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗ)
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2024 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΟΥ) ΣΤΑ ΝΙΦΟΡΑΙΪΚΑ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΙΒΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΡΙΑΔΝΗ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΑΝΩ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΙΑΤΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ».
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΦΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΡΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΡΕΤΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΣΩΡΡΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.) ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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