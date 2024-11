Πάτρα - 2η αίθουσα Πάνθεον: "Νόμος του Μέρφυ" με την Κάτια Γκουλιώνη και "Το Διπλανό Δωμάτιο"

Δύο ταινίες έχει στο πρόγραμμα του τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, η 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 21/11 έως και την Τετάρτη 27/11/2024 με ώρα έναρξης 19:00, στη 2η αίθουσα του Πάνθεον θα προβάλλεται η νέα ελληνικής παραγωγής, ταινία «Ο Νόμος του Μέρφυ».

Καταλληλότητα: Κ12

Κατηγορία: Κωμωδία

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21/11/2024.

Διανομή από Tanweer.

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής (“Eυτυχία”).

Παίζουν οι ηθοποιοί: Kάτια Γκουλιώνη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης Νίκος Κουρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Θάνος Τοκάκης, Χρήστος Στέργιογλου, Βικτώρια Μπιτούνη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Λυδία Φωτοπούλου, Effi Rabsilber, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ευάγγελος Βογιατζής.

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη, Κωστής Σαμαράς, Άγγελος Φραντζής.

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές. Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας “To be or not to be?”. Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

Διάρκεια: 130 λεπτά.

Η ταλαντούχα Κάτια Γκουλιώνη που είχε πρωταγωνιστήσει στο φιλμ "Ευτυχία" το 2019 υποδυόμενη την στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, και τώρα την βλέπουμε ως αστυνομικό στη μίνι σειρά "Μαύροι πίνακες" στο κανάλι Star, παίζει στον "Νόμο του Μέρφυ", μία μαύρη κωμωδία πολλαπλών επιπέδων.

Η μουσική της ταινίας είναι του Σταμάτη Κραουνάκη.