Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 15-11-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 94)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΦΝΗ (ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΟΥΜΟΥΘΡΕΪΚΑ ΗΛΕΙΑΣ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΚΑΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ 2610337037.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΜΜ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr