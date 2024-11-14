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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 15-11-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 94)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΦΝΗ (ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΟΥΜΟΥΘΡΕΪΚΑ ΗΛΕΙΑΣ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΚΑΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ 2610337037.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΜΜ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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