Welcome to Up 2024 και Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας ρίχνουν τις τιμές για τους πρωτοετείς φοιτητές-τριες- Εκπτώσεις σε 143 καταστήματα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών και 143 εμπορικά καταστήματα συμμετέχουν για τρίτη χρονιά στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών,
Το Welcome to UP 2024, και ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας υποδέχονται τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ρίχνοντας τις τιμές σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, προκειμένου να διευκολύνουν τη νέα τους ζωή στην πόλη, στην οποία θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών και 143 εμπορικά καταστήματα συμμετέχουν για τρίτη χρονιά στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέροντας στους φοιτητές ειδικές τιμές με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλο τον κατάλογο των καταστημάτων που συμμετέχουν στην δράση.
Τα συνεργαζόμενα καταστήματα με το Welcome to Up 2024
Update PC ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95Α & ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
e smart ΜΑΙΖΩΝΟΣ 133-135
TERATECH ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 129, ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 15
RIOTECH ΑΘΗΝΩΝ 20,ΡΙΟ
GAMEBUSTER ΓΟΥΝΑΡΗ 107
MEMO SERVICE Ρ ΦΕΡΑΙΟΥ 25
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 372 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ,ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 111, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 39, ΣΠ.ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ 1, ΜΕΙΛΙΧΟΥ & ΑΛΙΑΡΤΟΥ 20,ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 58
SKIPPER SHOP ΕΡΜΟΥ 56-58
DIMITRIOGLOU SPORT ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 35
GREENWORKS VOUTSIA Πατρών Πύργου 3
Gkparts - ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΟΕ Λ.ΓΛΑΥΚΟΥ 19Β
PERLA ΚΟΡΙΝΘΟΥ 236 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΑΓΥΙΑΣ 67
ΚΥΒΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 361
PRONOM-ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47
ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ) ΖΑΙΜΗ 22
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 128
ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 147
ROUBI ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19-21 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 16 & ΣΤ ΓΡΑΝΙΤΣΑ 22
ΦΑΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 314 & ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
GOTSIS ΜΑΙΖΩΝΟΣ 20-22 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,ΡΙΟ
DISCOVER ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗ 3
ΜΑΝΘΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΟΕ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 92
ΑΦΟΙ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 111
ΚΥΝΟΡΟΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 167
ΜΥΡΩΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 67
MALLIORIS ΒΟΤΣΗ 26
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3Α-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΛΑ
HOBBYLACE ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 216
ΚΟΣΜΟΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 280 ΠΑΤΡΑ
ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΚΑΤ ΕΥΧΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 213, Λ.ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 85
FRIENDS PATRAS TRAVEL ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 44
FEMME FASHION ΑΝΘΕΙΑΣ 176
TRAP ΒΟΤΣΗ 36
FAMA GIRL ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32Α
KARAOULANIS ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
MONOPOLIO ΚΟΡΙΝΘΟΥ 240
MEK CLOTHING ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267
ΝΑΪΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 291-293
EVA PERON SHOP ΚΟΡΙΝΘΟΥ 427
DESPOINA MAKRI BOUTIQUE ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106
ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 155Β
RAGGIO ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 & ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 29 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 155
TINYSHOP ΠΑΝΑΤΑΝΑΣΣΗΣ 40
THEKLI ARGIROPOULOU ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 43
BEST BRANDS OUTLET ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 92Β
WEAR2SIMEONIDIS ΡΑΔΙΝΟΥ 14
KARAGIANNI ΕΛΕΝΗ Γ. ΧΑΣΚΑΡΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 115
BALI BOUTIQUE ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267
PRONOMIO ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65
URBAN ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 13Α
BRANDBAGS TRAVEL ΕΡΜΟΥ 14
SPANOS ΕΡΜΟΥ 58 Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
DIESEL STORE ΜΑΙΖΩΝΟΣ 67
SPANOS OUTLET ΝΟΤΑΡΑ 86,ΕΡΜΟΥ 58
MODIS BY BRANDBAGS ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 57 ΚΑΙ ΡΑΔΙΝΟΥ 1
BRANDS ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 87
BRANDBAGS FASHION ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 90 & ΕΡΜΟΥ 28
VASSILIS CUIR ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ113 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ,ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110-112 ΑΝΤΡΙΚΟ
Mr&Mrs by Lagoumitzi ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52 Κ ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 150
MORE DESIGN ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 80
ΕΝ ΟΙΚΩ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 165
Mr & Mrs by LAGOUMITZI ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52
BONATTI-CASA DI CALZE ΓΟΥΝΑΡΗ 41
ALEXANDRA LINGERIE JUST FOR YOU ΓΟΥΝΑΡΗ 78
POP SHOP ΚΟΡΙΝΘΟΥ 459 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ
SOCKS AND MORE ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 ΚΑΙ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24
NATASSA ΚΟΡΙΝΘΟΥ 407
ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 36
EURONICS ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21 ΚΟλΟΚΟΤΡΩΝΗ 46
DIGITALIFE ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ 1 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
XRISTOPOULOS ELECTRONICS ΣΟΛΩΜΟΥ 16
ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 70,ΚΑΝΑΚΑΡΗ 156
INTERELECTRONICS ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 69-71
ELECTRON HOUSE ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΣΟΛΩΜΟΥ 16
ROBAX STORES ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ Κ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ
ALFACARE A.E. ΑΘΗΝΩΝ 5 ΡΙΟ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΠΑΤΡΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 120
HEALTH AND BEAUTY ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 83
5CLEAN PATRAS ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 10
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 134
LAXMI ΚΟΡΙΝΘΟΥ 264 Κ ΒΟΤΣΗ
ΡΟΥΠΑΣ HAIRSHOPS ΚΟΡΙΝΘΟΥ 274, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 29-35, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96
ΡΟΔΟΣΤΑΛΙΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 25
AΡΩΜΑ KAΠNOY ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 100, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 46,ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 5Α, ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 98-104
EURONUTS ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32
Καφεκοπτείο Αβερωφ ΓΟΥΝΑΡΗ 19
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΔΗΜ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΥΠΡΟΥ 38
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΜΕΡΣΕΤ 107 ΡΙΟ, ΑΣΤΙΓΓΟΣ 88-90 ΠΑΤΡΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 222
ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 33
ANTENNA STORES ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 367
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ&ΣΙΑ Ε.Ε ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ά 4
HAND MAKE YOUR DAY ΒΟΤΣΗ 15
ROROS ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242B
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ EUROPA ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 22
SMART DEAL PATRA - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΜΗΛΟΥ 14
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 110
INSIDE HOME ΚΑΝΑΚΑΡΗ 137
EPAVLIS ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 & ΓΟΥΝΑΡΗ
ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 86
KOULISFAMILY MINOTAUROS ΝΈΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 81, ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΚΙΛΚΙΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΥ 105Γ
SWEET NAILS ΝΟΤΑΡΑ 94-ΑΓΥΙΑ
NAIL HOUSE ΚΟΡΙΝΘΟΥ 381
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 191
ΜΑΡΥ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 110
MUSIC STATION ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 34
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ HOMESTORE ΚΟΡΙΝΘΟΥ 276 Κ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18
F ΑΘΗΝΩΝ 72 ΡΙΟ
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 15,ΜΑΙΖΩΝΟΣ 80
VISION SPOT ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ &ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 35
OTTICA ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 34
ΚΑΜΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 287
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 297 & ΠΑΤΡΕΩΣ
ΚΙΡΚΩΦ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 305,ΚΟΡΙΝΘΟΥ 230
OPTICCENTER ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100
ΟΠΤΙΚΑ-ΟΡΑΣΗ ΠΑΤΡΕΩΣ 40Α
SUNBLOCK ΡΑΔΙΝΟΥ 6
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΛΕΛΗ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α20
PREGO JUNIOR ΚΟΡΙΝΘΟΥ 248
ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 75
FINOSTROM ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 101
ΒΙΟΣΤΡΩΜ ΓΑΛΑΝΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 9
ELITE STROM Karagounis ΝΈΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7,ΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ 96
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 153
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΛΟΧ. ΜΕΝΟΥΝΟΥ 19
SPEEDEX ΚΟΡΙΝΘΟΥ 288,ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 48,ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
ΦΥΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΤΡΕΩΣ 55
PAPINO ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗ 19-23
ΖΟΥΖΟΥΝΙ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 159
ΕLEGANT SHOES ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47
SHOELAND ΕΡΜΟΥ 39-43
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106
PAVLIDIS ILIAS ΜΑΙΖΩΝΟΣ 90
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 4,ΛΕΥΚΑ
WATEREVOLUTION ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207
TAKISFOUSEKIS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 63
COPY CORNER ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 27
FANTASY CLEANING ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 94
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΥΡΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 30
LASER TAG ARENA PATRAS ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 18
Δείτε αναλυτικά τις προσφορές και τις εκπτώσεις από τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, στη διεύθυνση: https://welcometoup.upatras. gr/sponsors/sales-and- promotions/emporika- katastimata-prosfores-kai- ekptoseis/
To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://welcometoup. upatras.gr
Τέλος εποχής: Σταματάει το τένις ο Ράφα Ναδάλ
Προχωράει ο προσεισμικός έλεγχος. Πόσα κτίρια έχουν εγγραφεί προς έλεγχο ανά νομό στη Δυτική Ελλάδα, πόσα έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα– Τα επόμενα βήματα και οι στόχοι
Τζορτζ Μπάλντοκ: Τουλάχιστον πέντε ώρες ήταν νεκρός στην πισίνα ο 31χρονος ποδοσφαιριστής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr